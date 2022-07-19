السطو على كل ما هو جزائري متواصل.. التوائم الحاصلات على البكالوريا مغربيات!
أحدثت صفحات يديرها ذباب النظام المغربي ضجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعدما نسبت الفتيات التوائم الجزائريات الثلاث الحاصلات على شهادة البكالوريا للمغرب.
وضجت مختلف الصفحات بمنشورات السخرية من صفحة تحمل اسم “الإذاعة الوطنية المغربية” وضعت صورة ندى، نهى، ونورهان وعلقت: “قصة ثلاث توأم من الراشيدية يدرسون بثانوية تافيلالت تحدو الفقر وظروفهم الصعبة اجتازو البكالوريا هذه السنة من الأوائل وكانت لهم تهنئة ملكية حفظهم الله ورعاهم مزيدا من النجاح انشاالله”.
واستفز المنشور عديد المستخدمين الجزائريين الذين أبدوا اعتراضهم على سرقة كل ما هو جزائري، مؤكدين أن إعلام المخزن لم يكتف بالسطو على التراث فانتقل للسطو على الأفراد.
العياشة الحمراركة🇲🇦 يبهروننا كل يوم بتفننهم في سرقة كل ما هو جزائري🇩🇿 pic.twitter.com/H7TfdUBF9o
— 𝑺𝑶𝒀_𝑩𝑹𝑨𝑯𝑰𝑴 (@MisterCorleonee) July 18, 2022
🔴 رئيسة المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى تكرم التوأم الأخوات ندى ،نهى ونورهان لاعبات رياضة الكاراتيه نظير تفوقهما في شهادة البكالوريا
المخازنية‼️😂😂😂😂🤔 مستمرين في السرقة عيني عينك pic.twitter.com/L6uYNgv7f3
— 🇩🇿القدس_عاصمه_فلسطين_الأبدية🇩🇿 (@lancerpls) July 18, 2022
وقال نشطاء باستهزاء إن التوائم يأتين يوميا في طائرة خاصة من الراشدية لتونس ومن ثم للعاصمة الجزائرية من أجل التدريب في الكاراتيه عند سليمة سواكري!
وشارك البعض صورة التوائم الذكور مع تعليق ساخر: “ما تنساوش تدو هذو أيضا”.
يذكر أنه تم تكريم الأخوات التوائم، مساء الاثنين، من طرف رئيسة المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى، ومنحت لهن شهادات وهدايا رمزية وباقة من الزهور تشجيعا لهن نظير تفوقهن في الدراسة.
رئيسة المجلس الشعبي لبلدية #الجزائر الوسطى تكرم التوأم الأخوات ندى ، نهى ونورهان لاعبات رياضة الكاراتيه نظير تفوقهن في شهادة البكالوريا …
جيرانا سرقو بنات الناس 😁😁😂👇 pic.twitter.com/wzTr9j8dIe
— NȺĐȺ ĐƵ 🇩🇿 (@NadaBz1) July 18, 2022
رئيسة المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى تكرم التوأم الأخوات ندى ،نهى ونورهان لاعبات رياضة الكاراتيه نظير تفوقهما في شهادة البكالوريا..
المهم في الاخير ظهرت أن البنات تعود إلينا… pic.twitter.com/Ukg7FssQWd
— Zahir Mouh (@MouhZahir) July 18, 2022
وتحصلت الشقيقات ندى، نهى، ونورهان بلعباس من بلدية ادرارية بالعاصمة على شهادة البكالوريا، دورة جوان 2022، في شعبة علوم الطبيعة والحياة.
#الجزائر
ندى ، نهى ونورهان ثلاث شقيقات توام تحصلن على شهادة البكالوريا .. مبروووووك pic.twitter.com/SQp17T4PYr
— dahleb mustafa (@DahlebMustafa) July 16, 2022