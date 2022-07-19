السطو على كل ما هو جزائري متواصل.. التوائم الحاصلات على البكالوريا مغربيات!

أحدثت صفحات يديرها ذباب النظام المغربي ضجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعدما نسبت الفتيات التوائم الجزائريات الثلاث الحاصلات على شهادة البكالوريا للمغرب.

وضجت مختلف الصفحات بمنشورات السخرية من صفحة تحمل اسم “الإذاعة الوطنية المغربية” وضعت صورة ندى، نهى، ونورهان وعلقت: “قصة ثلاث توأم من الراشيدية يدرسون بثانوية تافيلالت تحدو الفقر وظروفهم الصعبة اجتازو البكالوريا هذه السنة من الأوائل وكانت لهم تهنئة ملكية حفظهم الله ورعاهم مزيدا من النجاح انشاالله”.

واستفز المنشور عديد المستخدمين الجزائريين الذين أبدوا اعتراضهم على سرقة كل ما هو جزائري، مؤكدين أن إعلام المخزن لم يكتف بالسطو على التراث فانتقل للسطو على الأفراد.

وقال نشطاء باستهزاء إن التوائم يأتين يوميا في طائرة خاصة من الراشدية لتونس ومن ثم للعاصمة الجزائرية من أجل التدريب في الكاراتيه عند سليمة سواكري!

وشارك البعض صورة التوائم الذكور مع تعليق ساخر: “ما تنساوش تدو هذو أيضا”.

يذكر أنه تم تكريم الأخوات التوائم، مساء الاثنين، من طرف رئيسة المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى، ومنحت لهن شهادات وهدايا رمزية وباقة من الزهور تشجيعا لهن نظير تفوقهن في الدراسة.

وتحصلت الشقيقات ندى، نهى، ونورهان بلعباس من بلدية ادرارية بالعاصمة على شهادة البكالوريا، دورة جوان 2022، في شعبة علوم الطبيعة والحياة.