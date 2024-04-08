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رياضة

السطو على منزل نجم نيوكاسل

عمر سلامي
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السطو على منزل نجم نيوكاسل
ح.م
نجم نيوكاسل ألكسندر إيساك

تعرض منزل نجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك، مساء الخميس الماضي، للسرقة من طرف لصوص محترفين.

وتعرض منزل السويدي للسطو قبل 48 ساعة فقط من مشاركته في فوز نيوكاسل1-0 على فولهام السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبلغ رجال الشرطة عن سرقة منزل اللاعب السويدي إيساك في عقار داراس هول في نورثمبرلاند مساء الخميس الماضي، ويُعتقد أن العصابة تمكنت من الدخول إلى العقار المكون من 4 غرف نوم من خلال أبواب الفناء الخلفية.

وأكد رجال الشرطة أن السيارة التي سُرقت ثم عُثر عليها متروكة على بعد 3 أميال في ديسينغتون، وشوهد ألكسندر يتوجه إلى مران نيوكاسل يوم الجمعة في سيارة “مرسيدس”.

ومن غير المعروف لحد الآن، من كان بالبيت لحظة السطو عليه، أو ما هي الأشياء التي استولى عليها اللصوص.

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