السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء.. تقرير دولي يثير الجدل!

جاءت متقدمة على لبنان والجزائر

أصدرت مجلة أمريكية تقريرا بشأن أفضل دول العالم لعيش النساء عام 2021، والغريب حسب محللين أن السعودية احتلت المركز الأول عربيا متقدمة على لبنان والجزائر وهذا ما أثار موجة جدل!

وأصدرت المجلة تصنيفها السنوي بناءً على دراسة استقصائية لحوالي 256,700 امرأة من 156 دولة، وفقاً لمعايير وعوامل عدة بينها إقليمية، وعرقية، واجتماعية واقتصادية، تلعب دورا حاسما في تحديد المكان الأفضل لعيش النساء حول العالم.

وبحسب تقرير مجلة “سيو ورلد” فقد تم تصنيف هولندا كأفضل دولة لعيش النساء في العالم، متبوعة بالنرويج والسويد والدنمارك.

بخصوص الدول العربية احتلت السعودية المرتبة الـ89 عالميا، بينما جاءت على رأس قائمة الدول العربية المتواجدة في الدراسة المعلنة.

وتلتها سلطنة عمان (91 عالميا)، الأردن (96)، الإمارات (100)، ثم الجزائر (104)، السودان (105)، قطر (107)، الكويت (111)، لبنان (116).

وهلل ناشطون سعوديون للتصنيف الجديد، معربين عن فخرهم بسياسة ولي العهد محمد بن سلمان الذي أعطى حقوقا كثيرة للنساء، جعلت المملكة موطنا آمنا لهن.

فيما اعترض الكثيرون على التصنيف وتساءلوا كيف احتلت السعودية المرتبة الأولى كأفضل بلد عربي لعيش النساء والمرأة هناك تصارع من أجل الحصول على أبسط حقوقها وقيود كثيرة تكبلها.

وقال آخرون إن لبنان والجزائر أفضل من السعودية بكثير من ناحية حقوق المرأة ومن الغريب أن تتصدر الأخيرة القائمة.

وبالعودة إلى التقرير شملت القائمة 9 بلدان أوروبية، هي: فنلندا (5) ، وسويسرا (7)، فرنسا (9)، ألمانيا (10)، نيوزيلندا (8)، لوكسومبورغ (11)، النمسا (12)، إيطاليا (13)، إسبانيا (14)، كما شملت أيضا: كندا (6)، اليابان (15)، أستراليا (16)، المملكة المتحدة (17).

ونوّهت الدراسة إلى أنه لا يوجد بلد في العالم آمن بنسبة 100% للمرأة حتى تتمتع بحرية العيش بمساواة مع الرجل، لكن بعض البلدان أفضل من غيرها عندما يتعلق الأمر بالمساواة في الحقوق والاندماج الاجتماعي والشعور بالأمان.

ومن بين أهم معايير التقييم والتصنيف ضمن لائحة أفضل البلدان التي يمكن للنساء أن تعيش فيها هي المساواة بين الجنسين، والنسبة المئوية للمقاعد التشريعية التي تشغلها النساء، الشعور بالأمان، المساواة في الدخل والاهتمام بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمكين المرأة ومتوسط سنوات التعليم بين النساء ودمج المرأة في المجتمع.