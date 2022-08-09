هذه أول دولة عربية سيتجاوز حجم اقتصادها عتبة 1.000 مليار دولار

تقترب السعودية من أن تصبح أول دولة عربية يتجاوز حجم اقتصادها عتبة الترليون دولار، حسب ما رصده موقع فوربس المتخصّص.

فحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 بالمئة على مدار العام الجاري، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 1040 مليار دولار.

وتحتلّ المملكة النفطية المرتبة الـ 19 بين أكبر اقتصادات العالم، لكنها بقيت بعيدة عن مستوى اقتصادات الترليون دولار، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 834 مليار دولار عام 2021.

وساعد ارتفاع عائدات النفط، بسبب أزمة الإمدادات الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا، على النمو الاقتصادي السريع في السعودية خلال هذا العام.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط تكلفة برميل خام برنت للعام 2022، ما يفوق 104 دولارات للبرميل، بزيادة معتبرة عن متوسط 70.89 دولارا في 2021، و41.69 دولارا في 2020.

ويحصي صندوق النقد الدولي 18 دولة فقط، يزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن تريليون دولار إلى غاية عام 2021. وتقود الولايات المتحدة هذه الدول بـ 23 تريليون دولار (23 ألف مليار دولار)، متبوعة بـ: