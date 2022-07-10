السعودية.. إقالات وتعيينات جديدة لمسؤولين في “شؤون الحرمين”

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأحد، عدة قرارات تتعلق بإقالات وتعيينات جديدة لمسؤولين في “إعلام” الحرمين.

ووفقا لموقع لرئاسة الحرمين فقد قرر الشيخ عبد الرحمان السديس “إعفاء مدير المركز الإعلامي لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن”.

وشملت الإقالات أيضا “إعفاء مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع ومدير مركز الإنتاج المرئي لقصور أدائه.

وتم تكليف “منصور المنصوري مديرا عاما للإعلام والاتصال بالمسجد الحرام ومساعدا لمدير عام الإنتاج المرئي والمسموع ومديرا للمركز الإعلامي.

كما قرر السديس تكليف “باسل بن ممدوح نحاس مديرا لمركز الإنتاج المرئي”.

وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين على “ضرورة الجد والاجتهاد خلال هذه الأيام، والعمل فيها بما يتناسب مع طبيعتها والمساهمة في تجويد الأعمال وما يتم تقديمه لضيوف الرحمن”.

وأشار إلى أن “جميع الأعمال خصص لها فرق متابعة وقياس آداء، لتحسينها ومعرفة نقاط القوة والضعف، لأننا نقدم الخدمة لضيوف الرحمن، ولا نقبل إلا بكل ماهو مميز وفق تطلعات القيادة الرشيدة”.

وشدد على أن “الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير وعلى الجميع العمل والجد والاجتهاد”، وهناك “ضرورة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وإبرازها وفق معايير عالية وبجودة مميزة”.

وأصدر السديس، السبت، قرارا بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء المهام” خلال ذروة توافد الحجاج إلى المسجد الحرام.

وتم تكليف “عبد الحفيظ الثبيتي، مديرا عاما للإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، وتكليف سامي السويهري، مساعدا له، بالإضافة لعمليهما”.