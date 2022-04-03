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جواهر

السعودية: إيقاف متسولة تحوز على مبلغ 132 ألف ريال  

جواهر الشروق
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السعودية: إيقاف متسولة تحوز على مبلغ 132 ألف ريال  
ح.م

أوقفت السلطات الأمنية السعودية متسولة جيبوتية تحوز على مبلغ 132 ألف ريال جمعته عن طريق التسول.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هذه المتسولة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وفق ما جاء في موقع ” العربية. نت”.

 وقالت ذات الوزارة، إن هذه الحالة تؤكد على حصول المتسولين على مبالغ كبيرة من وراء امتهان التسول الذي ينتشر كثيرا في رمضان، حيث يستغل الكثير هذا الشهر من أجل التكسب، وذلك عن طريق استدرار عطف الناس بوسائل متعددة وطرق ملتوية، مثل كبار السن، واستخدام عربات المعاقين، واستغلال الأطفال في التسول في الأماكن العامة والمحلات التجارية.

ويذكر أن الجهات الأمنية السعودية المختصة أعلنت أنها ستقوم بالقبض على كل من يمارس التسول، وإحالتهم على الجهات المختصة، مطالبا المواطنين بتوجيه صدقاتهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها  إلى مستحقيها.

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