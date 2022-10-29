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السعودية: اتّهام مدير جامعة باختلاس أكثر من 130 مليون دولار

الشروق أونلاين
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السعودية: اتّهام مدير جامعة باختلاس أكثر من 130 مليون دولار
أرشيف
مدير الجامعة المُقال

اتُّهِم مدير جامعة الملك عبد العزيز في السعودية، باختلاس ما يقارب 500 مليون ريال سعودي (نحو 133 مليون دولار أمريكي). حسب ما أكدته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في البلاد.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، عن وكيل الهيئة، فإن حجم المبالغ المختلسة في قضية مدير الجامعة المقال، “يتجاوز 500 مليون ريال”.

وأوضح المتحدث أن الهيئة تحفظت على المبالغ المذكورة، لإرجاعها إلى خزينة الدولة. بعد ثبوت الأدلة واعتراف المدير بما نُسب إليه من تهم.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر يوم الخميس أمرا ملكيا يقضي بإقالة مدير الجامعة عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، بناء على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

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