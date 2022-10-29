السعودية: اتّهام مدير جامعة باختلاس أكثر من 130 مليون دولار
اتُّهِم مدير جامعة الملك عبد العزيز في السعودية، باختلاس ما يقارب 500 مليون ريال سعودي (نحو 133 مليون دولار أمريكي). حسب ما أكدته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في البلاد.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، عن وكيل الهيئة، فإن حجم المبالغ المختلسة في قضية مدير الجامعة المقال، “يتجاوز 500 مليون ريال”.
وأوضح المتحدث أن الهيئة تحفظت على المبالغ المذكورة، لإرجاعها إلى خزينة الدولة. بعد ثبوت الأدلة واعتراف المدير بما نُسب إليه من تهم.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر يوم الخميس أمرا ملكيا يقضي بإقالة مدير الجامعة عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، بناء على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
#نشرة_الرابعة | ما هي العقوبات التي تنتظر رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بعد إعفائه وإحالته للتحقيق.. وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمتحدث الرسمي أحمد الحسين يوضح pic.twitter.com/0oVO0iUG3i
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 28, 2022