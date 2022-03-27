السعودية: اعتقال يمني بتهمة تمجيد الهجوم الحوثي على منشأة نفطية في جدّة

أعلنت الشرطة السعودية عن إلقاء القبض على مقيم يمني اتّهم بالظهور في مقطع فيديو متداول وهو يمجّد الهجوم الحوثي الذي استهدف منشأة نفطية في جدّة.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقيم يحمل الجنسية اليمنية وهو يصوّر الهجوم، ويردّد عبارات تمجّد ميليشيا الحوثي.

وقالت شرطة منطقة مكة مكرمة في تغريدة على تويتر إنّها “ألقت القبض على مقيم يمني نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. مجّد فيه العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في جدّة”.