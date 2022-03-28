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السعودية: امرأة تجبر طفلة على تدخين سيجارة الكترونية

جواهر الشروق
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السعودية: امرأة تجبر طفلة على تدخين سيجارة الكترونية
أرشيف

كشف مركز بلاغات العنف الأسري في العربية السعودية أنه تابع بلاغا حول فيديو تظهر فيه طفلة صغيرة وهي تدخن سيجارة الكترونية.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، امرأة تُناول سيجارة الكترونية لطفلة صغيرة التي قامت بتدخينها بكل براءة، بحسب ما نقلته مواقع سعودية.

وحسب نشطاء على تويتر، فإن المرأة نفسها هي من نشرت الفيديو ربما من باب التسلية ما جعلها محل بحث من طرف السلطات .

وقال مركز بلاغات العنف الأسري عبر حسابه على “تويتر” في رده على أحد النشطاء إنه” جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك”.

وطالب رواد موقع “تويتر” بمعاقبة المرأة التي انتهكت براءة طفلة صغيرة دون أدني رحمة.

يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة من خلال قنوات تواصل رسمية و‏يستقبل بلاغات العنف الأسري، وحالات العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي، واللفظي، والإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر رقم مجاني.

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