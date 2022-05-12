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السعودية: تأشيرة العمرة في 10 دقائق عبر منصة إلكترونية  

الشروق أونلاين
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السعودية: تأشيرة العمرة في 10 دقائق عبر منصة إلكترونية  

اعتمدت وزارة الحج والعمرة السعودية منصة إلكترونية تتيح للراغبين في زيارة البقاع المقدسة تقليص زمن التقديم على تأشيرة العمرة لـ10 دقائق فقط.

وأكد عمر سراج أكبر الرئيس التنفيذي لمنصة “زمزم كوم” أن إصدار تأشيرة العمرة الالكترونية للأفراد عن طريق المنصة لا يستغرق أكثر من 10 دقائق، وأن هذه الخدمة متاحة للمعتمرين من الجنسيات كافة.

وأضاف سراج :”الآن يمكن للمعتمرين أينما كانوا في العالم ودون أن يغادروا منازلهم إكمال حجز الفنادق وترتيبات التنقل بسهولة، والحصول إلكترونيا على تأشيرات السفر”، لافتا إلى أن “التطور التقني أتاح تخطيط رحلة العمرة، ما يؤدي إلى زيادة تدفق المعتمرين إلى المملكة على مدى السنوات القادمة والوصول إلى هدف رؤية 2030 المتمثل في استقبال 30 مليون معتمر سنويا”

وأشار إلى أن المنصة تقدم أسعارا تنافسية ولديها برامج حصرية لاسترداد نقاط الولاء بالشراكة مع أبرز البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن استبدالها ببطاقات هدايا زمزم التي تتيح شراء الخدمات والباقات من المنصة

وأضاف خلال حواره لصحيفة “مكة” السعودية، أن خدماتهم تشمل حجز الفنادق والمواصلات والخدمات الأرضية وغيرها من الخدمات الإضافية المتاحة وجميع المتطلبات المتعلقة باحتياجات العمرة واللازمة لإصدار التأشيرة تقدم وفقا للإرشادات الموحدة الصادرة عن وزارة الحج والعمرة

وأعلنت المنصة عن تقديم خدمات لأكثر من 350 ألف مسافر وحجز انتقالات لحوالي 170 ألف معتمر خلال الفترة القليلة الماضية، ما يعكس عودة ظهور السياحة الدينية في عالم ما بعد جائحة كورونا.

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