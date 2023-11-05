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اقتصاد

السعودية تؤكد استمرار الخفض الطوعي الإضافي لإنتاجها من النفط

الشروق أونلاين
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السعودية تؤكد استمرار الخفض الطوعي الإضافي لإنتاجها من النفط
أرشيف
منشأة نفطية سعودية

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية يوم الأحد، أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا لإنتاجها من النفط، حتى نهاية ديسمبر 2023.

وستتم مراجعة هذا القرار الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

ويضاف هذا الخفض الذي بدأ تطبيقه في جويلية 2023، إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أفريل من عام 2023. والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

ويأتي هذا التمديد “لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك +، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها”، يضيف المصدر.

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