السعودية تتحرّى هلال ذي الحجة مساء الخميس

دعت المحكمة العليا في السعودية يوم الأربعاء، إلى تحرّي هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1445، في جميع أنحاء المملكة، مساء الخميس الموافق لـ6 جوان 2024 م.

وطالبت المحكمة كل من يرى الهلال بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها. أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وبعد تحديد غرّة الشهر الأخير من العام الهجري، ما بين يومي الجمعة 7 أو السبت 8 جوان، ستُعرف أيام وقفة عرفة وعيد الأضحى التي توافق التاسع والعاشر من ذي الحجة.

وكانت حسابات فلكية لمعهد البحوث الفلكية في مصر، قد رجّحت حلول شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 جوان. لتكون وقفة عرفة يوم السبت 15 جوان، ويكون عيد الأضحى يوم 16 من الشهر ذاته.