السعودية تثمن مخرجات القمة العربية المنعقدة بالجزائر

ثمنت السعودية مخرجات الدورة الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية والتي عقدت يومي 1 و2 نوفمبر بالجزائر.

وجاء هذا خلال مجلس للوزراء ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حسب ما أفاد به بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد البيان أن المجلس ثمن مخرجات القمة المنعقدة في الجزائر، وما عكسته من التوافق حول القضايا التي تهم دول المنطقة وشعوبها، وبما يُسهم في مواجهة التحديات المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

العاهل السعودي يؤكد دعم المملكة للجزائر لإنجاح القمة العربية

وفي 23 أكتوبر 2022، أكد الديوان الملكي في السعودية مساء الأحد في بيان، وقوف المملكة إلى جانب الجزائر. ودعمها لنجاح القمة العربية التي تحتضنها البلاد في 1 و2 نوفمبر 2022.

وجاء في ذات البيان، أن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجّه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة”، بعد تعذّر مشاركة ولي العهد محمد بن سلمان لأسباب صحية.

وأوضح البيان أن الملك سلمان كان قد أناب ولي عهده للمشاركة في قمة الجزائر، “إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية، أوصى بتجنب سموه (ولي العهد) السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف. وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى”.

وتابع البيان:”يتعذر على سموه الكريم (ولي العهد) القيام بزيارة الجزائر الشقيقة. أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة”.

وختم بيان الديوان الملكي بالقول:”وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بإنابة سمو وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة. مؤكداً، وقوف المملكة إلى جانب الجزائر، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة”.