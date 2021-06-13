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جواهر
بحسب ما أفادت وزارة الحج والعمرة

السعودية تجيز للنساء التسجيل للحج دون محرم

جواهر الشروق
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السعودية تجيز للنساء التسجيل للحج دون محرم

أجازت المملكة العربية السعودية، الأحد، للنساء التسجيل للحج دون محرم، وذلك بحسب ما أفادت وزارة الحج والعمرة.

ونشرت الوزارة عبر تويتر، بيانا يتضمن شروط وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للعام 2021.

وسمحت الشروط المعلن عنها للمرأة بالتسجيل دون محرم، ونوهت أن يكون مع عصبة النساء.

وتضمنت الآلية التي أعلنتها الوزارة، التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة الاشتراطات التالية: “أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، ويشترط التحصين بأنواعه الثلاثة (محصن – محصن جرعة واحدة – محصن متعاف”، والخلو من الأمراض المزمنة”.

وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين السعوديين، ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، كما أكدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الراغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم “مع عصبة النساء”.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرز يتم بناء على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية، والأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج، مع مراعاة الفئات العمرية، وشراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيار الباقات تجنبا للإلغاء.

يذكر أن الوزارة أعلنت، السبت، إلغاء الحج للوافدين من خارج المملكة واقتصاره على المواطنين والمقيمين بإجمالي 60 ألف حاج، وهذا للموسم الثاني على التوالي بسبب استمرار جائحة كورونا.

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