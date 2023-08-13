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كانت مخبأة في شحنة من البقلاوة!

السعودية تحبط محاولة تهريب 2.2 مليون حبّة من مخدر الكبتاغون (صور)

الشروق أونلاين
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السعودية تحبط محاولة تهريب 2.2 مليون حبّة من مخدر الكبتاغون (صور)
ح.م
صورة للمخدرات المحجوزة

تمكّنت السلطات السعودية يوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.2 مليون حبة من مخدر الكبتاغون في ميناء جدّة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المملكة، عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ضبطت المخدرات المحجوزة في شحنة من حلويات البقلاوة.

“فبعد خضوع الشحن للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية. عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة أسفل طبقات البقلاوة”، تقول الهيئة.

وقد تمّ القبض على مستقبلي المخدرات المحجوزة داخل المملكة، وهما شخصان. حسب ما أوضحه المصدر، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى حول جنسية المتّهمين، ومصدر الشحنة.

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