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السعودية تحذّر العالم: إمدادات النفط “في خطر” بسبب هجمات الحوثيين

الشروق أونلاين
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السعودية تحذّر العالم: إمدادات النفط “في خطر” بسبب هجمات الحوثيين
أرشيف
منشأة نفطية في السعودية

قالت الخارجية السعودية إنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية. في ظلّ الهجمات التي تتعرض لها منشآتها من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السعودية عن مصدر مسؤول في الوزارة. تؤكد المملكة “أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار. التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة”.

وحذّر المسؤول السعودي مما يترتّب عن الهجمات التي تتعرّض لها المنشآت النفطية في السعودية من “آثارٍ وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير”.

“وسوف يُفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. الأمر الذي يهدّد بلا شك، أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية”، يضيف ذات المصدر.

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