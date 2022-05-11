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السعودية تختار ليونيل ميسي سفيرا للسياحة

الشروق أونلاين
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السعودية تختار ليونيل ميسي سفيرا للسياحة
ح.م
ليونيل ميسي في السعودية

اختارت المملكة العربية السعودية نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سفيرا للسياحة لديها.

وأعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، الاثنين، عن الاختيار قائلا عبر حسابه على توتير “أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقاءه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق”.

وأضاف: “هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرا للسياحة السعودية”.

ويذكر أن ميسي زار السعودية من قبل في 2011 عندما أقيمت مباراة ودية بين منتخب بلاده ونظيره السعودي وكذلك مباراة بين البرازيل والأرجنتين، وأيضا المباراة بين فريقه السابق برشلونة أمام أتلتيكو مدريد خلال نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وفي نوفمبر2021 قدّم “سيرك دو سوليه” في موسم الرياض، عرضا عن ميسي، حيث احتفى العرض بموهبته ومهاراته الاستثنائية، على مسرحٍ أخذ شكل ملعب كرة قدم.

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