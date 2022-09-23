السعودية تخطط لإرسال امرأة في أول رحلة للفضاء عام 2023

أعلنت السعودية، أنها تعتزم إطلاق برنامج تدريبي يستهدف إرسال رواد إلى الفضاء، وأن الرحلة الأولى في 2023 ستقل أول رائدة فضاء سعودية.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء إن “برنامج رائد الفضاء السعودي”، يقوم على إرسال رواد إلى الفضاء للمساهمة في “خدمة البشرية على نحو أفضل”، مضيفة أن إحدى رواد الفضاء ستكون امرأة سعودية، والتي ستمثل مهمتها سابقة تاريخية بالنسبة للمملكة.

وتعمل المملكة بنشاط على الترويج للعلوم والتكنولوجيا في إطار خطة “رؤية 2030” واسعة النطاق لإصلاح اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط. وتنص الخطة، التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على اندماج أكبر للمرأة في القوى العاملة بالدولة الإسلامية المحافظة.

وكان أول عربي أو مسلم يسافر إلى الفضاء هو الأمير السعودي سلطان بن سلمان، وهو الأخ غير الشقيق لولي العهد وطيار في سلاح الجو، ضمن الطاقم المكون من سبعة أعضاء في مهمة ديسكفري التابعة لوكالة ناسا عام 1985. وقد شغل لاحقا منصب رئيس الهيئة السعودية للفضاء من عام 2018 حتى العام الماضي، عندما تم تعيينه مستشارا للملك سلمان.