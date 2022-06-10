السعودية تخفض أسعار الحج لهذه الفئة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الجمعة، أنها قررت تخفيض أسعار باقات للحجاج القاطنين داخل المملكة، وذلك قبل يومين من إغلاق التسجيل.

وأكدت صحيفة عكاظ المحلية أن وزارة الحج قررت تخفيض أسعار باقات حجاج الداخل للعام الحالي، فيما أشارت الوزارة إلى أن الأسعار لا تشمل النقل البري أو الجوي من وإلى مكة المكرمة.

وكانت السلطات المختصة قد أعلنت عن رفع أعداد حجاج الداخل إلى مليون شخص، بعد أن كانت الأعداد قليلة للغاية في العامين المنصرمين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاءت الأسعار المعدلة بعد تخفيضها بواقع 13,943 ريالاً (حوالي 3700 دولار) لباقة أبراج منى، و11,970 ريالا (حوالي 3200 دولار) لباقة الضيافة 1 “خيام مطورة”، و9098 ريالاً (2400 دولار) لباقة الضياف 2 “خيام عادية”، فيما أشارت الوزارة إلى أن الأسعار لا تشمل النقل البري أو الجوي من وإلى مكة.

وبينت الوزارة في الدليل الإرشادي لشروط وآلية تسجيل الحجاج أنه في حالة تقدم مجموعة أفراد لحجز أحد هذه الباقات في طلب واحد، فإن النظام يتعامل مع المجموعة كاملة كطلب واحد، وإذا لم يستوفِ أحد الأفراد الشروط يتم إلغاء الطلب بأكمله.