السعودية تدشّن مصنعا لإنتاج 155 ألف سيارة كهربائية في السنة

دشنت مجموعة صناعية أمريكية يوم الخميس، أول مركّب لإنتاج السيارات الكهربائية في السعودية.

ويتوقع أن ينتج المركّب الذي تشرف عليه مجموعة “Lucid”، آلاف سيارة كهربائية سنويا في مرحلة أولى. حسب ما ذكره بيان للمجموعة.

وسيرتفع إنتاج هذه المنشأة من السيارات الكهربائية، إلى 155 ألف مركبة في السنة، عند اكتمال جميع المراحل، وفق ذات البيان.

“وتحظى المنشأة بموقع استراتيجي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وينتظر أن تسهم بتأمين مئات فرص العمل الجديدة للكفاءات السعودية”.

وسيتم إنتاج سيارات “لوسِد” الكهربائية لطرحها في السوق المحلية، إلى جانب التصدير إلى أسواق أخرى، يضيف المصدر.

“كما تساهم “Lucid” في تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء بأن يكون ما لا يقل عن 30 بالمئة من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030″.