السعودية تدعم ميزانية اليمن بـ1.2 مليار دولار

أعلنت السعودية يوم الثلاثاء عن تقديم دعم مالي إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، من أجل سدّ العجز الذي تعرفه ميزانية البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في المملكة إن الدعم الاقتصادي الجديد للجمهورية اليمنية، جاء “انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي اليمني”.

كما أشار المصدر إلى أن هذا الدعم يأتي “بتوجيهات وحرص من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

ويعرف اليمن أوضاعا اقتصادية وأمنية وإنسانية متدهورة، في ظل استمرار الحرب منذ 9 سنوات، بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين الشيعية.