السعودية تدعو لاجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي

لبحث التصعيد الصهيوني في قطاع غزة

دعت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، إلى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد الصهيوني في قطاع غزة.

وأوضحت قناة (الإخبارية) السعودية، أن المملكة، التي تترأس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الاسلامي، دعت إلى عقد اجتماع استثنائي عاجل للجنة التنفيذية على مستوى الوزراء، لتدارس التصعيد العسكري الصهيوني في قطاع غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وفي سياق متصل، جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إدانتها للعدوان العسكري الصهيوني الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن استمرار الاحتلال وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية، وتصعيد وتيرة اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني، هي السبب الرئيس في عدم الاستقرار.

وحملت المنظمة، الاحتلال الصهيوني مسؤولية التصعيد، داعية المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الصهيوني وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورعاية عملية سياسية جادة من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من جوان 1967، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.