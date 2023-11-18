السعودية تدين قصف الاحتلال “السافر” لمدرسة الفاخورة

أدانت وزارة الخارجية السعودية، يوم السبت، واستنكرت بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرئيلي “السافر” لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا بقطاع غزة.

وأعربت الخارجية السعودية عن “إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

كما جددت الخارجية “رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها”.

“وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية”، يضيف البيان.

وارتكب الاحتلال الصهيوني، السبت، مجزرة جديدة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء في مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.