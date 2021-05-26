 السعودية ترفض الترخيص لرحلة بين تل أبيب ودبي عبر أجوائها

أوردت وسائل إعلام عبرية، أن السلطات السعودية أغلقت الثلاثاء مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية لطائرات الكيان الصهيوني.

وذكرت قناة 13 العبرية، أنه تم منع طائرة تابعة لشركة “يسرائير”، المتجهة من مطار بن غوريون إلى دبي، من الإقلاع.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية ووكالة “رويترز”، قد كشفتا في 30 أوت الماضي، أن السعودية وافقت على أن تجري رحلة شركة “العال” في 31 أوت من العام الماضي، من تل أبيب إلى أبو ظبي عبر أجواء السعودية.

وأظهرت بيانات موقع خاص بتتبع حركة الطائرات أن رحلة طيران “العال” (إي.إل.واي971) عبرت الحدود الأردنية السعودية بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية.