السعودية ترفع الحظر عن تحليق الطيران الاسرائيلي في أجوائها

رحبت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي الجمعة، بقرار السعودية رفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران التي تستخدم مجالها الجوي، معتبرة أنها “خطوة مهمة” ستسمح “بتعزيز” العلاقات بين إسرائيل ودول في الشرق الأوسط.

وقالت ميخائيلي في بيان: “سيسمح للرحلات الجوية الإسرائيلية الطيران في الأجواء السعودية، وهذه خطوة مهمة من جانب المملكة العربية السعودية ستسمح بتعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول الأخرى في الشرق الأوسط، وستقلل بشكل كبير أوقات الرحلات وتخفض الأسعار”.

وأعلنت السعوديّة فتح أجوائها “لجميع الناقلات الجوّية”، في بادرة حسن نيّة واضحة تجاه إسرائيل، قبيل ساعات على وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة .

وقالت هيئة الطيران المدني السعوديّة في بيان على تويتر، إنّها قرّرت “فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوّية” التي تستوفي متطلبات عبور أجواء البلاد.

ويرفع هذا الإعلان فعليا قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها.

وأشارت هيئة الطيران المدني السعودية إلى أن هذا القرار جاء “استكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصّة عالميّة تربط القارات الثلاث، وتعزيزا للربط الجوي الدولي”.