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السعودية ترفع الحظر عن تحليق الطيران الاسرائيلي في أجوائها

الشروق أونلاين
  • 21952
  • 96
السعودية ترفع الحظر عن تحليق الطيران الاسرائيلي في أجوائها
أرشيف

رحبت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي الجمعة، بقرار السعودية رفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران التي تستخدم مجالها الجوي، معتبرة أنها “خطوة مهمة” ستسمح “بتعزيز” العلاقات بين إسرائيل ودول في الشرق الأوسط.

وقالت ميخائيلي في بيان: “سيسمح للرحلات الجوية الإسرائيلية الطيران في الأجواء السعودية، وهذه خطوة مهمة من جانب المملكة العربية السعودية ستسمح بتعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول الأخرى في الشرق الأوسط، وستقلل بشكل كبير أوقات الرحلات وتخفض الأسعار”.

وأعلنت السعوديّة فتح أجوائها “لجميع الناقلات الجوّية”، في بادرة حسن نيّة واضحة تجاه إسرائيل، قبيل ساعات على وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة .

وقالت هيئة الطيران المدني السعوديّة في بيان على تويتر، إنّها قرّرت “فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوّية” التي تستوفي متطلبات عبور أجواء البلاد.

ويرفع هذا الإعلان فعليا قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها.

وأشارت هيئة الطيران المدني السعودية إلى أن هذا القرار جاء “استكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصّة عالميّة تربط القارات الثلاث، وتعزيزا للربط الجوي الدولي”.

السعودية تفتح أجواءها أمام الطائرات التجارية الإسرائيلية

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التعليقات
96
  • شاوي مقطر

    مولودي الله يرحم الكرش الي جابتك

    0
  • المولودي

    تراجع أم لم يتراجع هذا غير مهم المهم أن كل الوقائع و كل إفعال آل سعود تؤكد صدق المقولة من تآمرهم على أهل غزة و تحالفهم مع الغرب الصليبي ضد إخوانهم . أطلب منك يا أخي أن ترفع الغشاونة عن عينيك و استعمل عقلك و فكرك و حلل الأمور بمنطق الشرع بعيدا عن الفكر الوهابي و ارجع الى تاريخ آل سعود و أنت و الحمد لله بيد الأنترنت ابحث عن آراك مختلف العلماء و قارن بيها و قسها على واقعنا ثم احكم

    1
  • SOFIANE

    نفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني السعودي، خالد الخيبري، أن يكون هناك تسيير رحلات جوية مباشرة من فلسطين المحتلة إلى مطارات السعودية، وذلك لنقل الحجاج الفلسطينيين من الأراضي المحتلة إلى الأراضي المقدسة بشكل مباشر.
    وأكد الخيبري أن الحجاج الفلسطينيين يتم نقلهم عن طريق المطارات المصرية أو الأردنية، ومن ثم يتوجهون إلى الأراضي المقدسة، أو بالبر عبر الأراضي الأردنية.
    ويأتي نفي الخيبري بعدما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية تنظيم أول رحلة طيران مباشر بين إسرائيل والسعودية لنقل الحجاج إلى الأرض

    0
  • سلفي

    إلى المريد الإنتحار في تيزي وزو الله يهديييييييييييييييييييييييييييك ولا يديك وتعرف جزاء الإنتحار هذا إن كنت تعرف وتزيد ما تحشمش وتقول عميد الأئمة نعم أئمة ccp والحمد لله كل الناس عالمهم وجاهلهم يعرف مستواكم و الدليل الفرق بين المحبة في قلوب الناس بيننا وبينكم والناس شهداء الله على أرضه وروح شوف أسيادك الائمة السلفيين في العاصمة على الخصوص وفي جميع الجزائر الحبيبة وشوف الغاشي وشوف العلم والفصاحة ماشي الحجيات وعيد الشجرة

    0
  • عبد القادر

    (,,,,إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا,,,)

    سقط القناع عن القناع,,,,وما تخفي صدورهم أشد,,,,نهيتكم قريبة أيها المفسدون

    0
  • بدون اسم

    يا قومي آل سعود تبرير كي نعيك...

    والله عدم الحج أهون من التطبيع مع قاتل الرضع والأطفال والنساء والشيوخ

    أشك في جزائريتك اذن أنت غير موجود

    0
  • بدون اسم

    اني افكر في الانتحار في قرية من قرى تيزى وزو ...نعم ...الانتحار و لا العيش في زمن الخزى و العار ..اني تعبان..ساخط..ناقم..مندد..اليس منكم رجل رشيد...افمن هذا الخبر تعجبون...اف لكم ...هذه هي السلفية على حقيقتها ..ما زلت و سازال ادعوا السلطات العليا في البلاد الى سجن كل من يدعوا الى الفكر السلفي...عفوا التلفي..و حرق كل كتب هذا الفكر الهدام .اخواني ..اعينوا فكرتي بقوة و اذكروها عند السلطات العليا في البلد ...احمدالعسكرى عميد و قديم ائمة تيزى وزو و السلام عليكم و استثني من سلامي الوهابيين جميعا

    -1
  • سامي

    نفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني السعودي، خالد الخيبري، أن يكون هناك تسيير رحلات جوية مباشرة من فلسطين المحتلة إلى مطارات السعودية، وذلك لنقل الحجاج الفلسطينيين من الأراضي المحتلة إلى الأراضي المقدسة بشكل مباشر
    وأكد الخيبري أن الحجاج الفلسطينيين يتم نقلهم عن طريق المطارات المصرية أو الأردنية، ومن ثم يتوجهون إلى الأراضي المقدسة، أو بالبر عبر الأراضي الأردنية
    ويأتي نفي الخيبري بعدما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية تنظيم أول رحلة طيران مباشر بين إسرائيل والسعودية لنقل الحجاج إلى الأراضي

    0
  • ahmed

    حتى و إن كان الخبر صحيحا حتى و لوكنا لا نوافق الرأي في هذه القضية فهذا لا يعني أن الكبيسي لم يتراجع عن أقواله.
    تعليقك لا معنى له

    0
  • جزائري معروف

    ذريعة وجدها آل سعود لتوطيد العلاقات مع بني صهيون لا غير .

    0
  • khaled

    حجاج اسرائيل كلهم عملاء وجواسيس

    0
  • بدون اسم

    متى ستفهمون أن قداسة المكان لا تعني تنزيه ساكنيه؟ قال صلى الله عليه و سلم: '' ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق'' أوليس أولئك المنافقون من أهل المدينة؟ فلماذا لا تقبلون انتقاد حكام السعودية؟ حتى أن أحدهم قام بتكفيري عندما قلت أن السعودية لا يسكنها فقط أهل الجنة، فما رأيه في هذا الحديث الصحيح؟ هل هو أدرى من رسول الله صلى الله عليه و سلم؟

    0
  • توفيق

    حافظ الأسد أباد مدينة حماة السورية وارتكب مجزرة كبيرة ..
    إقرئي عن الحركة النشيعية العلوية النصيرية التي ينتمي إليها بشار الأسد وأبوه ..ثم تكلمي..

    0
  • tadj

    مكة المكرمة والمدينة المنورة فقط هم النقطتان الوحيدتان فوق الارض اللتان لا يستطيع الدجال دخولهما علاه الرسول صلى الله عليه وسلم كان سعوديا او في حديثه قال السعوديه

    0
  • abdellah

    lavec tel mentalitee ,rien ne progresse en algerie,vous criyez que les israeliens ne sont pas en algerie,...mais en tant que trancais ,americain ,etc,,, ce est mieux pour nous les algeriens de nous occuper de nos problemes ce est deja beaucoup.si les saoudiens le ont fait seulement pour faciliter aux aux musulmans le pelerinage...

    -1
  • احمد البليدة

    اولا يجب ان يعلم الجميع انو فيه مشكل ملاحة جوية يكمن في مصر وليبيا حتى طائراتنا تعمل على الخط ليبيا مصر لكن ليعلم الجميع اذا ما قدر الله وحصل طارئ لا تجد الطائرة اين تهبط هبوط اضطراري في لبيا وانتم تعلمون المسافة بين اقرب مطار في مصر والحدود الليبية الجزائرية
    ونفس الشيئ على حدود سيناء الخطر كما تعلمونه نفس الشيئ للخطوط العربية السعودية من اجل ان تضمن خط جوي لها لاوروبا فما عليها الا بالقبول بالامر الواقع وهو ربط خط بتل ابيب حتى يسمح لطائراتها بالعبور فوق المجال الجوي لفسلطين المحتلة

    -1
  • اللهم صل على الحبيب

    لماذا اغتالت المخابرات السعودية، المعارض السعودي:
    ناصر السعيد،
    بعدما نشر كتابا عنوانه: "تاريخ آل سعود"؟
    *لانه قال: نحن لسنا سعوديين، نحن عرب.
    *لانه اثبت هويتهم الحقيقية، آل سعود ليسوا من العرب، هم يهود.
    *لانهم أبادوا القبائل العربية الاصيلة، وقطعوا رؤوس مشايخها.
    *لانهم امضوا عهدا مع بريطانيا، ينص على ان بقاء آل سعود في السلطة، مرتبط بأمن اسرائيل. هل شاهدتم يوما السعودية تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب؟
    *لماذا تجهض السعودية كل محاولة لبناء الاتحاد الاسلامي. كمحاربة نظام اردوغان ونظام مرسي؟

    0
  • amine

    انا والله استغرب من المعلقين دائما يتسابقون لوضع الاصبع على اعينهم يتسابقون للشّتم و السب لاخوانهم المسلمين ثم ما إن يثبين زيف الخبر تزداد غرابتي ولا احد يعتدر كما حدث في مسأله نقل قبر النبي صلى الله عليه و سلم و الاغرب من ذلك كله تصديق الناس لاخبار الغرب الحاقدين على الاسلام و اهله و كانهم لم يقرؤوا قول الله ٫٫ وان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا٬٬ لهذا انصح اخواني ان لا يتسرعوا في الحكم على الناس فان خطر اللسان عضيم يا اخوة

    0
  • samir

    كلام غير صحيح اخبار كاذبة امس قال نقل رفات الرسول صلى الله عليه وسلم الى البقيع واليوم خط جوي من السعودية الى اليهود استغفر الله اللهم اهدي حكام المسلمين الى الحق

    0
  • zinelabidine

    ya3tik essaha

    0
  • mourad

    يعطيك الصحة هذى هى الهدرة الباهية

    0
  • بدون اسم

    اعطيني الحديث الذي يقول السعوديه لا يدخلها المسيح الدجال يا كذاب .. اما كفاكم ضحكا على الامه . لو قلت مدينه رسول الله لقبلنا لكن السعوديه هي بلد المسيح الدجال لانها تدعم العبريه و ال بي سي و تمول الحملات الصليبيه على بلاد المسلمين .. علمائهخا حرفوا الاسلام ليتوافق مع اسيادهم آل سلول فمن اين للمسيح الدجال بلدا افضل من السلوليه ؟ انصحك بقراءه احاديث الملاحم قبل ما تجي تخرط براسنا

    0
  • بدون اسم

    Enfin un commentaire sencé

    0
  • z@oui

    انه التطبيع والصداقة التى كانت تحت الطاولة اصبحت جهارا نهارا يا محمد فيق على روحك

    0
  • abd

    فكرني هدا العنوان بتهديد داعش بتهديم الكعبه

    0
  • ouargla

    بسم الله والصلاة على الحبيب المصطفى
    اعتراف السعودية بالكيان الصهيونى ليس اليوم بل منذ وطاءت اقدام اليهود بلد مسراء النبيى وهي من اسست لها النظام لتدمير فلسطين
    والقيام بهجرة الفلسطنيين وتشريدهم وهي اليوم ضد المقاومة الشريف

    0
  • بدون اسم

    ولما الإستغراب فلعلاقة موجودة منذو القدم منذو استشهدا الرجال

    0
  • abdesselam

    هؤلاء جواسيس و ليسوا حجاجا .

    0
  • Constantinov

    السلام عليكم
    أخطاء لغوية :
    - عرب إسرائيل : الصواب يهود عرب
    - بدولة الاحتلال:الصواب , الإحتلال ليس لديه دولة , نقول الأراضي المحتلة
    - الأراضي الصهيونية :الصواب ,الأراضي الفلسطينية

    بارك الله فيكم على النشر

    0
  • mouhamed

    "سقط القاع عن القناع" وما خفيا اعظم.

    0
  • zamit

    tres bien fait pour reconetre qu il y a des muslims a israel.un jour en veut qu il y a des millions de muslim vont visite al akssa comme ca il reconnais que al akssa ete la premiere place de priere.j ai toujour fait mes priere a la direction de al akssa.car la direction a al saoud n est pas valable

    0
  • محمد

    يرحم الي قال يجب ان تكون مكة والمدينة امارة مستقلة كامارة الفاتيكان اي فصل الدين والسياسة.

    0
  • abdelkader el wahran

    اقسم بالله ثلات,,,,واقول هذا بكل صدق واخلاص,اطعم الفقراء,او ابني بيت لمحتاج اوشيئ آخر من الاحسان افضل من ان أحج,,,,الحج اصبح شيئ مادي(hoch materialiste) السعودية اقتصادها ارتفع بوساطة الحج,,,فيه مثل جزائري( العمية ما يخصها كحل)واسرائيل اقتصدها سيرتفع

    0
  • soldat

    قولوا لهؤلاء الخونة الذين باعوا ارضهم و اعراضهم من اجل رضا بني صهيون . لا حج لكم و لتذهبوا الى الجحيم .
    انشر من فضلك

    0
  • nassim

    il est ou le probleme
    c est leurs cousins

    0
  • بدون اسم

    صارو كلوهم اسرئليوان والعيدو بي الله هذا المليك منحملواش

    0
  • med

    حكام السعودية أكبر خونة و عملاء لاسرائيل .....يا عجب يدعمون اسرائيل بالمال في عدوانها على غزة ....و نقول لهم ان حماس و المقاومة اسيادكم ..

    0
  • nacer

    C'est pas nouveau c la meme famille se sont des cousins et belle famille

    0
  • fatima

    في الوقت الذي يتم فيه حرمان الحجاج السوريين من الحج للعام الثالث على التوالي، يقام جسر جوي مع الكيان الصهيوني.....
    لا حول ولا قوة إلا بالله.

    0
  • غبي

    هذا مجرد خبر إنكشف في الجو ولكن يوجد أخبار مثل الغواصة لا يكشفها إلا ألو الألباب٠

    0
  • Hadj Messar

    La vie est un apprentissage permanent ; plus on croit savoir, moins on sait, tant les choses changent, avec elles les mentalités et beaucoup d’autres choses bénéfiques pour ceux qui savent s y prendre .

    0
  • mejhol

    الاراضي الفليسطينية المحتلة وليست الاراضي الصهيونية

    0
  • omar

    ( في خطوةٍ أولى لتطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني وبلاد الحرمين) أين هو التطبيع ???? نقل الحجاج المسلمين للحج تطبيع !!!حتى ولو كان من جهنم , ماهذا الحقد على بلاد الحرمين!!

    0
  • amel

    ادا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت الرقص والطرب.ادا كان هدا هو موقف خدام الحرمين فما هو موقف غيرهم.

    0
  • العباسي

    التطبيع كان سرا وحان الوقت ليكون جهرا الم تلاحضو جيرانا المخاربه كلما وقعو في الوحل وشعرو انهم خسرو دبلوماسيا مع الجزائر استعملو ورقة يهود المخرب مثلا تقرا في صحف المخزن يهود المخرب سيحتفلون بلهيلوله او الحانوكا او بابا سالي او كيبور يعني رساله لبني صهيون لكي يساعدونهم ملوك الخليج ادا شعرو بانهم سيخسرون عروشهم هبو الى امريكا و اسرائيل

    0
  • الفيلسوف

    حرامى الحرمين و بيرتز أبناء إخوة ويتفقان في الكثير من الأمور و فتح ممر جوي بين الكيان الصهيوني و جدة يعد أمر تافه لخطورة ما يقومان به معا.
    قتل الأبرياء في غزة، سوريا، العراق و ليبيا من العرب المسلمين لا يحرك شعرة في لحية لكن ذبح الأمريكي يغرق الرياض في دموع جلالته حتى لو كانت دموع التماسيح، أعراب ألفوا الإنبطاح و الخيانة و جب علينا الحذر منهم جميعا كما وجب علينا إثقان اللعب بأوراق أحفاذ بن سلول حتى نجّنب ضهرنا خناجرهم و نعمل في سرية بمبادئنا الى حين.....

    0
  • بهاء

    من يهود اسرائيل الى يهود ال سعود

    0
  • أبو أكرم

    اللهم احفظ أرض الحرمين من كل سوء.

    0
  • بدون اسم

    إذا كان الخبر صحيحا فهذه أكبر مصيبة تنذر بالخطر القادم، وهي دليل قاطع على السبب الحقيقي من نصرة السيسي ضدّ مرسي والتّآمر على المقاومة الإسلامية بغزّة

    0
  • salim

    men dak el zeman ou hia kayna 3alakat bonathom bark mkhabyinha

    0
  • بدون اسم

    ولما العجب والتعجب والاستغراب...آل سعـــود هم من بقــايا يهود خيبـــر..كنا نعتقد أنهم أنقــرضوا.لكــن كان العكـــس..واليهود لليهـــود فلاح ونجاح وتضــامن..يهود آل سعود يعودون الى أشقائهم آل صهيون

    0
  • عبد الرحمن.

    صقط القناع يا اهل التلفية حسبنا الله و نعم الوكيل

    0
  • أحمد

    شيئ مضحك ، اي خطوة أولى هاته التي تتحدثون عنها لتطبيع العلاقات ، اصلاَ آل سعود يهود اكثر من الصهاينة أنفسهم وزهم الحامي والراعي الأول لهم في المنطقة ، منذ أن وجد آل سعود ، وجدت دولة إسرائيل.

    0
  • احمد

    احذف كلمة الاراضى الصهيونية ايها الصحفى

    0
  • أبو علي

    لا غرابة في ذلك، فآل سعود وآل صهيون وجهان لعملة واحدة، كلاهما صنيعة المخابرات البريطانية، فبريطانيا هي التي غرست الصهاينة في فلسطين، وهي التي أوصلت آل سعود إلى الحكم بعد ما يسمى الثورة العربية الكبرى (الفتنة العربية الكبرى) التي أطاحت بالخلافة العثمانية وقسمت العالم العربي والإسلامي إلى دويلات إستعمرتها بريطنيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا و...، والمنطقة العربية الوحيدة التي لم تستعمر هي الحجاز التي منحتها بريطانيا لآل سعود كمكافأة على دورهم في المؤامرة.

    0
  • yezemri

    ces saoudiens qui crient haut et fort et prétendent représenter l'islam et défendre la cause palestinienne vont recevoir des pelerains avec passeport sioniste

    0
  • fhal جزائري

    اللهم عجل بقطف رؤوس ال سعود

    0
  • tablati

    مكاش مشكل ستخرج فتوة من الذين حللوا دماء الابرياء في مصر
    حسبنا الله و نعم الوكيل

    0
  • عمر

    كانت في سر والآن خرجة إلى العلن تجنيس بلاد الرسول (ص) غدا يفتحو سفارة وبعد عدا بزوجة أولد لإسرائيلين وبعد لا ندري هذه ألى سعود

    0
  • كمال

    «وما خفي كان أعظـم» شتان بين الملك فيصل والملك ===== العلاقات السعودية الاسرائلية سمن على عسل اسرائيل تتزود بجميع انواع المحروقات من السعودية والسعودية تستورد جميع انواع المواد الغدائبة من اسرائيل والعلاقات بين الشقيقين بن يامين و-------- على اخسن مايرام وتحية خاصة لعلماء الدين وامام الحرمين على خدمتهم للاسلام والمسلمين حتى خطبة امام الحرمين يتكلم فيها عن نواقظ الوضوء وكان الاسلام والمسلمين في هناء اللهم قرب يوم الحساب امين امين امين الاسلام والمسلمين اهينوا من بني جلدتهم

    0
  • تـــنـــبـــيــــــه

    العيب خرج له النظام الملكي السعودي طاي طاي
    ويأتي من يقول لنا أن الأنظمة العربية تحارب الصهاينة
    لو رأيتم رئيسا أو ملكا يحارب من الجميع فاعلموا أنه على حق، وما حدث لاسماعيل هنية خير دليل.

    0
  • Ziad

    الى صاحب المقال: كيف تسمي القدس بالاراضي الصهيونية؟؟؟ عجيب. لما كان الفرنسيين في تيزي وزو نسميها اذا اراضي فرنسية! ولما لا يتعامل مع المحتل اذا كان ذلك لصالح المسلمين في تلك الارض؟ نحن ضعاف في الوقت الحالي، المسلم يقتل اخاه المسلم من الشرق الى الغرب، حينما نصبح اولي قوة وباس شديد حينها نقلب عليهم المعادلة.

    0
  • احمد

    بينما حجاج سوريا ممنوعون من أداء فريضة الحج بحجة معاداة السعودية للنظام السوري. فما ذنب الحجاج إذن؟ و السماح للمسلمين في إسرائيل بالحج مباشرة يعني أن النظام السعودي لا يعادي الحكومة الإسرائيلية.على الأقل هكذا فهمت.

    0
  • السيدة حلزونة

    قلتها لكم قبل الاغارة على غزة،أن السعودية طلبت من اسرائيل القضاء على حماس كحركة اخوانية تهدد كيانها الوهابي.. و التمويل سعودي و امارتي،على أن تُقام سفارة لاسرئيل في هذين البلدين
    البداية كانت بالسعودية تحت غطاء ديني ،و عندما يلحق دور الامارات سيكون كل شيئ عادي بالنسبة للجميع
    لا شيئ يفاجئني في السياسة

    0
  • n.zahra145@yahoo.co

    الله ينعلهم

    0
  • م.س.ل.م

    لو كان عمر بن الخطاب حي لدق عنقكم

    ضاعت الشهامة والرجولة العربية - الشبه مسلمين -
    ضربو غزة سكتنا
    حرقو بورما سكتنا
    اضطهدو المسلمين عبر العالم سكتنا

    على جال كرة القدم نهضنا وضد بعضنا تقاتلنا

    0
  • احمد

    آه آه ويا أسفاه يا للكارثه انتفظوا يامسلمين ويامسلمون قاطعوا الحج ان الله يعلم ما في قلوبكم القدس ضاع وسينهار على ايدي اليهود وبقبول ومباركه تامه من اللذين هم على رأس الدويلات الخليجيه اين انت يا إيران دمريهم قبل ان يدمر القدس نحن الكثير من السنه نوافقوك الرأي على ضربهم انهم عملاء للصهاينه بإمتياز اللهم انصر الحق واحفض الإسلام وانصر اهل غزه واهزم كل المتآمرين من امثال السيسي وعباس وخبيث الأردن وكل عائلات ءال الظلم والطغيان ءامين ءامين. ( احمد الجزائري ) سويسرا

    0
  • بدون اسم

    ان كان هذا الخبر صحيح فعلم بان نهاية ال سلول قريبة جدا

    0
  • بدون اسم

    مبروك علي خادم بني صهيون؟

    0
  • إسماعيل

    والله اللذي لا إله إلا هو لشيئ طيب وفيه تسهيل على حجاج بيت الله الحرام كون الرحلة تصير مباشرة وليس فيه رائحة التطبيع فضلا عن التطبيع وعلى صاحب المقال أن يتقي الله في نفسه ولا يرمي الناس بالباطل ولا يكون سببا للفتنة والطعن في إخوانه المسلمين فقد اعتمرنا وحججنا وسكنا في الحرمين الشريفين ورأينا بأم أعيننا حرص حكام تلك البلاد الطيبة المباركة على خدمتهما ورعاية الوافدين إليهما ولا ينكر هذا إلا جاحد أو حاقد

    0
  • ابن الجنوب

    أمر جميل نبارك هذه الخطوة بين اليهود و اليهود

    0
  • سيدروحو

    ياحفيظ يا لطيف ... جنون المسلمين ... اللهم العن المتسببين في التطبيع مع اسرائيل حتى ولو كان الملك نفسه ... اين انتم يا مسلمين .. السعودية ليست للملك وحاشيته بل لكافة مسلمي العالم فاحموها من اهل العمامة واليهود ...

    0
  • حسام

    حكام أل سعود لهم علاقة جد قديمة مع إسرائيل يوجد فيديو على اليوتيوب يقول فيها نتن ياهو لنا علاقة جد متميزة مع سعودية بل كانت فلسطين هدية أل سعود للإنجليز واليهود ،فوق سفينة العار والاستسلام

    في مقابل حمايتهم وحماية عرشهم ،والمستغرب تجد شباب جهادي سعودي يزج به في حروب جهادية في كل مكان أقل خيانة وكفر من أل سعود، وهنا نفهم فتاوي شيوخ البلاط يخليلون الجهاد في كل مكان من بلاد المسلمين إﻻ في سعودية لماذا !!! هل حكام سعودية مسلمين ألم يدعمو السفاح العرص في قتل المسلمين المعتصمين في رابعو ونهضة

    0
  • عمار

    الخبر يقول أن الحجاج بدل الذهاب برا عن طريق الأردن سيطيرون من عمان إلى جدة.

    0
  • وطني

    السنوات الماضية مًًًًًنع الغزّاويون من الحج بالرغم من استكمالهم الإجراءات و استعدادهم لشد الرحال بسبب حماس و الان تفتح المجالات الجوية لأعداء الأمة بأكملها ؟؟؟
    ان صح هذا الخبر فقد نزع أعداءنا القناع عن حقيقتهم و أبانوا حبهم الدرهم و الدينار أفليس هذا من اجل المال و الدولار؟؟؟
    غداً سنسمع المزيد من الخذلان و الخيانات والانبطاح، يا رب سلم،

    0
  • Salim

    اللهم سلط داعش على آل سعود .

    0
  • محمد

    السلام عليكم
    كفاك طعنا في السعودية
    البلاد الوحيدة التي لا يدخلها المسيح الدجال وحزبه
    البلاد الوحيدة التي تحكم بي الكتاب و السنة وتطبق شرع الله
    لا قبور و لا أضرحة
    هي تعرف قوانين اللعبة
    قال شيخ الاسلام من كان في عصرمستضعف فليعمل بي أية الصبر ومن كان له القوة فليعمل باية الجهاد
    ماذا تربح أسرائيل من الحج بل هي سوف تخسر و النصر للأسلام
    عندما يحين الوقت هي من تحرر الارض .

    0
  • بدون اسم

    سيجرف السيل كل ملوك وأمراء الخليج يوما ما وليس ببعيد! كل ما يملكه الخليج في الباطن وعلى الأرض يخدم الغرب ثم الغرب فالغرب!

    0
  • عمار

    انه خائن الحرمين الشريفين

    0
  • بدون اسم

    بحجة نقل الحجاج المسلمين للسعودية اسرائيل اصبحت تهت بأمر المسلمين آل سعود نحن نعلم أن الطائرات الاسرائيلة في حربها الاخيرة على غزة كانت تسير بوقود السعودية لذلك لا داعي للعب تحت الطاولة

    0
  • sniper

    يا حسراه أنا كي قريت العنوان فرحت حسبت لنقل المسلمين من أجل الصلاة في المسجد الاقصى أو للجهاد في فلسطين

    0
  • مجنون الجزائر

    الموضوع عادي جدا لاداعي لتضخيمه يا شروق كل ما في الأمر أن السعودية أرادت تخفيف عبء الحجاج المسلمين لاغير أما إن كنتم تعلمون الغيب و تدعون أنها بداية التطبيع فالله وحده من يعلم سرائر النفوس أما نحن فنحكم بما نسمع و نرى

    0
  • برايجي في الغربة

    اربع آلاف حاج من بينهم ألف جاسوس،

    0
  • omar

    عرب اسرائيل !!!!!!! فهموني راني ما لقيتش روحي !!! هل هناك عربي ام اسرائلي ? بني اسرائيل في بيت الله الحرام ??? حرام على من الان!!!!!!!!!!

    0
  • محارب

    ارى أن الصهاينة هم الذين قبلوا بالفتاة ولا يعتر تطبيع وفي آخر المطاف العملية في صالح حجاجنا الفلسطينيين و حج مبرور لكل الحجاج.

    0
  • الياس

    السعودية بين امرين احلاهما مر والاجدر بها ألا توفق لاكن اذاكان من اجل الحج فيجب في هذه الحالة الرضوخ ال امر الواقع ل أن الحج لايتكرر كثيرا وخاصة مع عجز السلطة الفلسطنية علي تقديم الخدمات مثل نضيرتها السعودية لكن يبقي رب عذر اقباح من ذنب

    0
  • بدون اسم

    خونة

    0
  • بولحية الفرطاس

    لك الله يا إسلام

    0
  • ²مينــوشة وهرانيــة²

    و تقولو بشار اسد ماشي مليح..........

    0
  • يزين

    في حين الفلسطينيين العزل يعانون الويلات في معبر رفح للتوجه إلى نفس المكان كان بالأحرى فتح خط جوي مع غزة للحجاج والجرحى واليتامى والأرامل.....قبحكم الله

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  • CRB

    اولاد العم واحنا واش دخلنا.
    لوكان نروحو نحاربو الصهاينة يديهم النيف على ولاد عمهم.
    نهار يخلو العروبة بجيه او يتكلمو باسم الاسلام يعيطولنا.

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  • بدون اسم

    لا اله الا الله محمد رسول الله واش بيهم هبلوا ال سعود

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  • ashraf

    لقد ثبتت الاصول اليهودية لأل سعود منذ زمن.

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  • بدون اسم

    و اين الغرابه في ذلك الملك عبد العزيز ابو الملك الحالي اول قائد دوله عربيه يعترف بأسرائيل عبر رساله ارسلها الى بن غوريون .. و كان وما زال الهدف المشترك للسعوديه و اسرائيل وهو تدمير العراق في 1990 كفر بن باز العراق حتى يبرر الاستعان بالامريكان و اليوم السديس يكفر الدوله الاسلاميه حتى يعود الامريكان للعبتهم المفضله بقتل العراقيين مشكلتنا اننا مغشوشين بلحى علماء السعوديه بل ان ابو لهب و ابو جهل اكثر غيره و خلقا منهم

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  • المولودي

    عندما انفعل الداعية الشيخ الكبيسي و أخرج مكنونات قلبه و قال أن الوهابية صنيعة اليهود قلتم تراجع و هذا غير صحيح و هذه حجة دامغة من من مئات الحجج هذه الخطوة لبداية التطبيع
    أنا أتساءل أي مخدر خدروكم به حتى أصبحتم لا ترون الحقائق الساطعة الجلية

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  • tarek

    لا يوجد شئ إسمه الأراضي الصهيونية بل هي الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي ستتحرر بإذن الله

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