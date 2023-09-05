السعودية تستثمر 25 مليار دولار في باكستان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان أنور الحق كاكار مساء الإثنين، إن السعودية ستستثمر في بلاده نحو 25 مليار دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كاكار لوسائل الإعلام، من مقر إقامته في العاصمة إسلام أباد. وفق ما ذكرته صحفية “باكستان توداي” المحلية.

وذكر كاكار أن “السعودية ستستثمر على مدى السنتين إلى الـ5 سنوات المقبلة نحو 25 مليار دولار في قطاعات مختلفة”.

وتابع يقول إن “الاستثمارات السعودية ستشمل قطاعات التعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ضمن مساعي حكومته لرفع الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان”.

وعُيّن كاكار رئيساً لحكومة تصريف الأعمال في باكستان منتصف أوت الماضي. للإشراف على الانتخابات العامة في البلاد، بعد الإطاحة بحكومة عمران خان العام الماضي.