-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

السعودية تستثمر 25 مليار دولار في باكستان

الشروق أونلاين
  • 356
  • 0
السعودية تستثمر 25 مليار دولار في باكستان
أرشيف
باكستان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان أنور الحق كاكار مساء الإثنين، إن السعودية ستستثمر في بلاده نحو 25 مليار دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كاكار لوسائل الإعلام، من مقر إقامته في العاصمة إسلام أباد. وفق ما ذكرته صحفية “باكستان توداي” المحلية.

وذكر كاكار أن “السعودية ستستثمر على مدى السنتين إلى الـ5 سنوات المقبلة نحو 25 مليار دولار في قطاعات مختلفة”.

وتابع يقول إن “الاستثمارات السعودية ستشمل قطاعات التعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ضمن مساعي حكومته لرفع الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان”.

وعُيّن كاكار رئيساً لحكومة تصريف الأعمال في باكستان منتصف أوت الماضي. للإشراف على الانتخابات العامة في البلاد، بعد الإطاحة بحكومة عمران خان العام الماضي.

مقالات ذات صلة
النيجر تعيد فتح مجالها الجوي أمام الطيران المدني

النيجر تعيد فتح مجالها الجوي أمام الطيران المدني

الصحراء الغربية : واشنطن تدعم الخطة الأممية لتسوية النزاع

الصحراء الغربية : واشنطن تدعم الخطة الأممية لتسوية النزاع

مجلة أمريكية تتوقّع تفكّك حلف الناتو في 2025

مجلة أمريكية تتوقّع تفكّك حلف الناتو في 2025

مقتل 7 أشخاص في هجوم على مسجد في نيجيريا

مقتل 7 أشخاص في هجوم على مسجد في نيجيريا

كوريا الشمالية تجري تدريبا على “هجوم نووي تكتيكي” (صور)

كوريا الشمالية تجري تدريبا على “هجوم نووي تكتيكي” (صور)

انتهاء مهلة الانقلابيين في النيجر للقوات الفرنسية لمغادرة البلاد

انتهاء مهلة الانقلابيين في النيجر للقوات الفرنسية لمغادرة البلاد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد