السعودية تستدعي سفيرها من بيروت وتطلب من سفير لبنان مغاردة الرياض

على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي

استدعت السعودية سفيرها لدى بيروت، وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية السعودية أن السلطات في البلاد وقررت السلطات السعودية وقف كل الواردات اللبنانية إليها بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تناولت حرب اليمن واعتبرتها مسيئة.

وجا في البيان السعودي الذي صدر الجمعة، أن المملكة قررت أن “تستدعي السفير في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة”.