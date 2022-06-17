-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

السعودية تستضيف المهرجان الدولي للأوبرا لأول مرة

الشروق أونلاين
  • 77
  • 0
السعودية تستضيف المهرجان الدولي للأوبرا لأول مرة

من المقرر أن تنظم وزارة الثقافة السعودية “مهرجان الأوبرا الدولي” بين 18 و20 جوان بمشاركة نجوم أوبرا عالميين ومطربين سعوديين.

وسيشمل المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، معرضًا خاصًا للأوبرا مع الفنون الكلاسيكية والممتلكات المرتبطة بها ، مثل الموضة وتاريخ الأوبرا بآلاتها الموسيقية، مع وجود شاشة تفاعلية تتيح للزوار التعرف على أعمال الأوبرا وفناني الأداء والممثلين حول العالم، وفق صحيفة”سعودي جازيت” الصادرة بالإنجليزية.

كما سيتمكن متابعو المهرجان الذي سيقام على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد، من فرصة للاستماع إلى موسيقى الأوبرا القديمة والنادرة من خلال مناطق وأماكن متخصصة وإلقاء الضوء على مسارح الأوبرا العليا.

وسيقدم المهرجان ورش عمل تثقيفية حول عدة مواضيع، مثل: الغناء الأوبراى، والتفسير النظري والعملي لآليات صنع الأصوات في هذا الفن، وتعريف الجمهور بالأوركسترا وتاريخ الآلات الموسيقية، وتاريخ الأوبرا وورشة عمل حول العزف على البيانو.

ويدعم تنظيم المهرجان برنامج جودة الحياة، وهو برنامج لتحقيق رؤية المملكة سنة 2030، ويأتي في إطار حرص الوزارة السعودية على فتح نوافذ ثقافية جديدة من خلال استضافة فعاليات ثقافية دولية بمختلف المجالات الفنية لإثراء المشهد الثقافي في المملكة وتقديم خيارات نوعية للجمهور السعودي.

وعبر العديد من السعوديين عن سعادتهم الغامرة باستضافة المملكة هذا المهرجان الذي اعتبروه نهاية لـعصر” الظلام والظلاميين”.

مقالات ذات صلة
“وهران مدينة ثقافية” على هامش ألعاب البحر الأبيض المتوسط

“وهران مدينة ثقافية” على هامش ألعاب البحر الأبيض المتوسط

الأزهر يطالب بإلغاء “شهر العسل” للتخفيف من تكاليف الزواج

الأزهر يطالب بإلغاء “شهر العسل” للتخفيف من تكاليف الزواج

تعليمة من وزارة التعليم العالي للجامعات بإلغاء صفقات اقتناء الكتب

تعليمة من وزارة التعليم العالي للجامعات بإلغاء صفقات اقتناء الكتب

انطلاق الدورة التاسعة لفعاليات المنتدى العالمي للنيكوتين ببولونيا

انطلاق الدورة التاسعة لفعاليات المنتدى العالمي للنيكوتين ببولونيا

مايكروسوفت تتخلّص نهائيا من “إنترنت إكسبلورر”

مايكروسوفت تتخلّص نهائيا من “إنترنت إكسبلورر”

صحفي جزائري بقناة “بي بي سي” يقاضي مديرها بسبب “اللهجة الجزائرية”

صحفي جزائري بقناة “بي بي سي” يقاضي مديرها بسبب “اللهجة الجزائرية”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد