السعودية تستضيف المهرجان الدولي للأوبرا لأول مرة

من المقرر أن تنظم وزارة الثقافة السعودية “مهرجان الأوبرا الدولي” بين 18 و20 جوان بمشاركة نجوم أوبرا عالميين ومطربين سعوديين.

وسيشمل المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، معرضًا خاصًا للأوبرا مع الفنون الكلاسيكية والممتلكات المرتبطة بها ، مثل الموضة وتاريخ الأوبرا بآلاتها الموسيقية، مع وجود شاشة تفاعلية تتيح للزوار التعرف على أعمال الأوبرا وفناني الأداء والممثلين حول العالم، وفق صحيفة”سعودي جازيت” الصادرة بالإنجليزية.

كما سيتمكن متابعو المهرجان الذي سيقام على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد، من فرصة للاستماع إلى موسيقى الأوبرا القديمة والنادرة من خلال مناطق وأماكن متخصصة وإلقاء الضوء على مسارح الأوبرا العليا.

وسيقدم المهرجان ورش عمل تثقيفية حول عدة مواضيع، مثل: الغناء الأوبراى، والتفسير النظري والعملي لآليات صنع الأصوات في هذا الفن، وتعريف الجمهور بالأوركسترا وتاريخ الآلات الموسيقية، وتاريخ الأوبرا وورشة عمل حول العزف على البيانو.

ويدعم تنظيم المهرجان برنامج جودة الحياة، وهو برنامج لتحقيق رؤية المملكة سنة 2030، ويأتي في إطار حرص الوزارة السعودية على فتح نوافذ ثقافية جديدة من خلال استضافة فعاليات ثقافية دولية بمختلف المجالات الفنية لإثراء المشهد الثقافي في المملكة وتقديم خيارات نوعية للجمهور السعودي.

وعبر العديد من السعوديين عن سعادتهم الغامرة باستضافة المملكة هذا المهرجان الذي اعتبروه نهاية لـعصر” الظلام والظلاميين”.