السعودية تستضيف مباحثات حول أوكرانيا بمشاركة 30 دولة

زيلنسكي في لقاء مع بن سلمان أثناء حضوره للقمة العربية الـ32 في جدة.

تستضيف المملكة العربية السعودية شهر أوت مباحثات حول أوكرانيا، حسب ما أفادت به اليوم السبت 29 جويلية، جريدة “وول ستريت”.

المباحثات ستكون رفيعة المستوى وستعرف مشاركة كييف ودول غربية ونامية منها الهند والبرازيل.

المحادثات والتي ستنظم في 5و6 أوت بمدينة جدة، لن تعرف مشاركة روسيا. الجريدة نقلا عن ديبلوماسيين، قالت أن واشنطن وأوربا تأملان أن تؤدي هذه المباحثات إلى دعم دولي لشروط سلام مواتية لأوكرانيا.

وقد سبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن شكر السعودية على مساعيها في 27 فيفري الماضي. كما سبق للسعودية أيضا وأن قدمت حزمتين من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا قيمتها 410 مليون دولار.