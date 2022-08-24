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السعودية تسجّل أعلى صادرات نفطية في تاريخها

الشروق أونلاين
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السعودية تسجّل أعلى صادرات نفطية في تاريخها
أرشيف
أرامكو

سجّلت السعودية أعلى صادرات نفطية في تاريخها خلال شهر جوان الماضي، حسب ما رصده تقرير لصحيفة “الاقتصادية” المحلية.

وأوضح التقرير الذي اعتمد على بيانات رسمية، أن قيمة صادرات النفط السعودية في خلال شهر جوان الماضي، قفزت  على أساس سنوي نسبة 94.1 بالمئة، لتبلغ نحو 31.32 مليار دولار، 16.12 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2021.

وعرف الميزان التجاري للسعودية سجل فائضا بقيمة 23.36 مليار دولار في جوان 2022، نتيجة بلوغ قيمة الصادرات  39.30 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 15.94 مليار دولار.

وأرجعت الصحيفة الفائض التجاري التي سجّلته السعودية، بشكل رئيسي إلى ارتفاع صادراتها النفطية، مع تجاوز أسعار النفط عتبة 100 دولار للبرميل.

ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بنسبة 90 بالمئة

14 أوت 2022: ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو النفطية السعودية في خلال الربع الثاني من العام 2022، بنسبة 90.1 بالمئة، في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقالت أرامكو يوم الأحد، إن صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بلغ ما يساوي 48.43 مليار دولار، صعودا من 25.45 مليار دولار، على أساس سنوي.

ويتزامن ارتفاع أرباح أرامكو، وهي أكبر شركة نفطية في العالم، مع صعود أسعار الخام، بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الثاني من السنة الجارية، يعود في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الخام والكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.

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