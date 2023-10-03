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السعودية تسجّل ثاني أعلى نسبة نموّ لتعداد السيّاح في العالم

الشروق أونلاين
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السعودية تسجّل ثاني أعلى نسبة نموّ لتعداد السيّاح في العالم
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موقع سياحي في السعودية

أعلنت وزارة السياحة السعودية يوم الثلاثاء، عن حصول المملكة على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين إليها خلال الشهور الـ7 الأولى من 2023.

وسجلت السعودية نسبة نمو قدرها 58 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حسب ما رصده تقرير السياحة العالمي “باروميتر” الصادر عن منظمة السياحة العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المملكة عن وزير السياحة السعودي إن “هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق، دون الدعم غير مسبوق الذي تحظى به منظومة السياحة من الملك سلمان بن عبد العزيز”.

“وتعزّز هذه الإنجازات مكانة السعودية، كوجهة سياحية عالمية متميزة. حيث يعكس التزايد الكبير في عدد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها”، يضيف المصدر.

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