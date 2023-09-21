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العالم

بن سلمان: أردنا الالتحاق بمجموعة G7 لأكبر اقتصادات العالم

الشروق أونلاين
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بن سلمان: أردنا الالتحاق بمجموعة G7 لأكبر اقتصادات العالم
أرشيف
ولي العهد السعودي

سعت السعودية للانضمام إلى مجموعة الـسبعة (G7) التي تجمع أكبر اقتصادات العالم، حسب ما كشف عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

بن سلمان قال في حديث مع “فوكس نيوز” الأمريكية إن المملكة “أرادت بالفعل أن تلتحق بالمجموعة”. قبل أن يستدرك:”لكن بعض الدول أرادت إملاء شروطها علينا”.

ولم يكشف الأمير السعودي عن هذه الدول وطبيعة شروطها. مؤكدا استمرار تطلّع بلاده لأن تكون “بين أكبر 7 اقتصادات في العالم”.

وأشار بن سلمان إلى أن “الاقتصاد السعودي هو الـ17 عالميا، والـ15 بين دول مجموعة العشرين”. مضيفا:”لقد حققنا أسرع معدل نمو في مجموعة العشرين لعامين متتاليين”.

وتشكّل دول مجموعة الـ7 الكبار، وهي الولايات المتحدة، ألمانيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة، ما نسبته 30.7 بالمئة من الاقتصاد العالمي.

وبداية من العام المقبل، ستصبح السعودية بين الأعضاء الجدد في مجموعة “بريكس”، التي تضمّ حاليا كلّا من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا.

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