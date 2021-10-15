السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين الشريفين

قررت السلطات السعودية السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية كاملة للحرمين الشريفين وتخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كوفيد 19 بدء من الأحد.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها أنه تقرر بداية من الأحد المقبل تخفيف الاحترازات الصحية والسماح بالاستخدام الكامل للطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات.

كما أوضح البيان أنه على الراغبين في العمرة والصلاة استخدام تطبيق اعتمرنا لأخذ المواعيد.

وأضاف بيان الداخلية السعودية، أنه تقرر السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة.

واشترطت السلطات السعودية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للزوار الراغبين في زيارة الحرمين الشريفين.