السعودية تطالب بتفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد الاحتلال

طالبت المملكة العربية السعودية، بضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والوحشية وغير إنسانية لقوات الاحتلال ضد الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية.

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية يوم الأربعاء، حيث أدانت الرياض “بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بغزة وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني”.

وأكدت أن ذلك يعد “انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وكافة الأعراف والمواثيق الدولية واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية”، وفق البيان.