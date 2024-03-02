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رياضة

السعودية تطلق الهوية الرسمية لملف مونديال 2034

عمر سلامي
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السعودية تطلق الهوية الرسمية لملف مونديال 2034
أرشيف
الاتحاد السعودي يطلق الحملة والهوية الرسمية لملف مونديال 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إطلاق الحملة والهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.
وأصبحت السعودية البلد الوحيد المتقدم بملف لاستضافة كأس العالم 2034 في نوفمبر الماضي.

وأطلق الاتحاد حملته تحت شعار “معا ننمو”، قائلا إنها تقوم على 3 أهداف، وهي: تنمية القدرات البشرية، تنمية كرة القدم، وتنمية جسور التواصل.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه إن: “تصميم الهوية البصرية يعكس جوهر التراث الثقافي للمملكة ومجتمعها الشاب الحيوي”.

وأضاف أن “شعار الملف يتألف من عدة أشرطة ملوّنة ومزيّنة بالعديد من الرموز المتعلّقة برياضة كرة القدم، حيث صمّمت هذه الأشرطة على شكل الرقم 34” في إشارة إلى النسخة الـ25 من المونديال عام 2034.

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