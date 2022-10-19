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السعودية تطلق سراح ممثل “حماس” السابق لديها محمد الخضري

الشروق أونلاين
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السعودية تطلق سراح ممثل “حماس” السابق لديها محمد الخضري
أرشيف
محمد الخضري

أفرجت السلطات السعودية يوم الأربعاء، عن القيادي في “حماس” وممثل الحركة السابق في المملكة محمد الخضري، بعد أكثر من 3 سنوات على اعتقاله.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في تغريدة على تويتر، إنّ السعودية “أفرجت عن ممثل الحركة السابق لديها محمد الخضري، وهو الآن على متن الطائرة متجهاً إلى عمّان (الأردن)”.

واعتقل الخضري في أفريل 2019، بعد أن وجّهت إليه تهمة تمويل “كيان إرهابي” في إشارة إلى حركة “حماس”. حيث أصدرت بحقه رفقة موقوفين آخرين، أحكام متفاوتة بالسجن.

وسبق لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” أنّ دعت السلطات السعودية للإفراج عن الخضري، الذي يعاني وضعاً صحياً متدهوراً، بسبب معاناته من مرض السرطان.

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