السعودية تعزي الجزائر في ضحايا فاجعة بومرداس

تواصلت رسائل التضامن العربية مع الجزائر عقب فاجعة بومرداس، حيث أعربت المملكة العربية السعودية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها في ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع يوم الجمعة الماضي وأودى بحياة مواطنين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنها تتقدم بخالص التعازي إلى الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا، معربة عن تضامن المملكة الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الأليم.

كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، سائلة الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء، وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل سوء.

ومساء السبت، تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، قدم له فيها خالص تعازيه في الضحايا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس تبون تلقى “مكالمة هاتفية من أخيه محمد ولد الشيخ الغزواني, رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، قدم له فيها باسمه الخاص وأصالة عن الشعب الموريتاني، خالص تعازيه بعد فاجعة حادث حافلة النقل ببومرداس، ومن خلاله إلى الشعب الجزائري وعائلات الضحايا، كما تمنى لجرحى الحادث الشفاء العاجل”.

بدوره، “تقدم رئيس الجمهورية، لأخيه محمد ولد الشيخ الغزواني، بجزيل الشكر والثناء، متمنيا للشعب الموريتاني الشقيق كل الازدهار والاستقرار والنماء”.