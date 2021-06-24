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الجزائر

السعودية تعلن استعدادها للاستثمار في قطاع السياحة بالجزائر

الشروق أونلاين
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السعودية تعلن استعدادها للاستثمار في قطاع السياحة بالجزائر

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد علي بوغازي، الخميس، استعداد السعودية للاستثمار في قطاع السياحة في الجزائر.

وأكد بوغازي لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أنه التقى مع وزير السياحة السعودي الذي “أبدى استعداده لتجميع كبار المستثمرين ببلاده من أجل أن نعرض عليهم فرص الإستثمار ببلادنا”.

وفي السياق ذاته قال بوغازي إنّ وفدا أجنبيا ذهب للصحراء من أجل النظر في إقامة استثمار سياحي خصوصا بعد قرار التخلي عن قاعدة 51/49 إلا في القطاعات الإستراتيجية.

وتابع “الحقيقة التي تقال في هذا المجال أن الأجانب حين يأتون لبلادنا يتفاجأون جدا بالمقومات السياحية التي تتوافر عليها بلادنا”.

وكشف ضيف الصباح، عن وجود 800 مشروع سياحي في طور الإنجاز و2600 آخر معتمد لدى الوزارة، مشددا على أهمية كسب رهان السياحة رغم الصعوبات، وكذا ضرورة فتح المجال أمام الإستثمار في القطاع وتنشيط السياحة الداخلية.

وفي هذا الإطار، أكد سعي القطاع لتنشيط السياحة الداخلية التي تمثل، حسبه، 75 بالمائة من السياحة في جميع دول العالم لأنها تمنع  خروج العملة الصعبة وتمكّن من تحريك عجلة الإقتصاد الوطني.

وبحسب الوزير بوغازي، فإنّ السياحة تمثل رهانا حقيقيا يجب كسبه وأن أهم عملية لتحقيق ذلك تتمثل في العملية الترويجية التي تشكو فيها بلادنا –يضيف- من عدم امتلاك الأدوات القادرة والمؤهلة لكسب رهان الترقية والترويج.

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التعليقات
2
  • العمري السطايفي

    لا استثمار في القطاع السياحي إلا بالتزام توفير السياحة الحلال للشعب الجزائري المسلم !

    2
  • ثامر

    وكأن الجزائر لا يوجد فيها مستثمرين

    1

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