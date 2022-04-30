السعودية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، أن المحكمة العليا أكدت أن يوم غدٍ الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر.

وكانت المحكمة العليا دعت في وقت سابق عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم.

كما طالبت ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

قطر تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، عن تعذر رؤية هلال شوال مساء اليوم السبت.

وسيكون غدا الأحد المتمم لشهر رمضان في دولة قطر، فيما سيتم الاحتفال بأول أيام عيد الفطر بعد غد الإثنين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أن “لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن،غدا الأحد الموافق 1 من شهر ماي، هو المكمل لشهر رمضان، وأن يوم بعد غد الاثنين الموافق 2 من ماي هو أول أيام عيد الفطر المبارك”.