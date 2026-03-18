السعودية تعلن الجمعة يوم عيد الفطر المبارك

ح.م
المسجد النبوي في المدينة المنورة

أعلنت المحكمة العليا السعودية يوم الأربعاء، أن يوم غد الخميس 19 مارس 2026، هو المكمّل للثلاثين من شهر رمضان 1447ه. وأن يوم الجمعة 20 مارس هو يوم عيد الفطر المبارك.

وتحرّت السعودية، على غرار دول عربية وإسلامية أخرى، هلال شوال 1447ه اليوم. لموافقته الـ29 من رمضان لديها، بعد دخولها شهر الصيام يوم الأربعاء 18 فيفري 2026م.

بالمقابل، تتحرى دول أخرى، منها الجزائر ومصر وسلطنة عُمان، رؤية الهلال الذي يؤذن بحلول عيد الفطر، يوم الخميس 19 مارس. بعد صيامها رمضان بداية من الخميس 19 فيفري 2026م.

وستعقد لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر، ندوة خاصة بليلة ترقب الهلال. بدار الإمام في المحمدية بالعاصمة، مباشرة بعد صلاة المغرب مساء الخميس.

