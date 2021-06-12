السعودية تعلن الغاء الحج للوافدين من الخارج للموسم الثاني

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، الغاء الحج للوافدين من خارج المملكة واقتصاره على المواطنين والمقيمين بإجمالي 60 ألف حاج، وهذا للموسم الثاني على التوالي بسبب استمرار جائحة كورونا.

وبحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) فإن هذا القرار جاء في ظل ما يشهده العالم من استمرار تطورات فيروس كورونا المستجد، وظهور تحورات جديدة له.

وعددت الوزارة الشروط التي يجب أن تنطبق على الراغبين في أداء مناسك الحج وهي: الخلو من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وأكدت أن هذا الترتيب يأتي من منطلق حرصها الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم أيضًا.

إعلان إقامة موسم الحج: يوسف بلمهدي يصدر أول تعليق

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، إن الحديث عن فتح الحج بالنسبة للجزائر في الوقت الراهن ليس ممكنا، نظرا للظرف الصحي الذي مازال متأزما، وذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية إقامته هذا العام وفق شروط.

وقال بلمهدي في حصة ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، الإثنين 10 ماي، إن الحديث عن إقامة شعيرة الحج بالنسبة للجزائريين في الوقت الراهن ليس مطروحا، بالنظر إلى عدة اعتبارات منها أن المجال الجوي مازال مغلقا بشكل جنبنا كارثة صحية فضلا عن أن الوضع الصحي لا يزال خطيرا.

وشدد بلمهدي بالمقابل على أن ديوان الحج والعمرة، قام بكل الإجراءات التحضيرات لعودة محتملة لشعيرة الحج في حال تحسن الوضع الصحي.

السعودية تعلن عزمها إقامة موسم الحج هذا العام وفق شروط

وأعلنت المملكة العربية السعودية الأحد 9 ماي 2021، عزمها تنظيم مناسك الحج هذا العام وفق شروط وقائية محددة وذلك بعد إلغائها عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وحسب وزارة الحج والعمرة فإن إقامة هذه الشعيرة سيكون بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

وأوضحت أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان.

حج بأعداد محدودة عام 2020

أعلنت السعودية، في 21 جويلية 2020، أن مناسك الحج التي تقرر أن تقام بأعداد محدودة جداً هذا العام على خلفية تهديد فيروس كورونا المستجد، ستبدأ في 29 جويلية (الثامن من شهر ذي الحجة)، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقالت المحكمة العليا في البيان، إن الأربعاء هو الأول من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري، والوقوف بعرفة سيكون الخميس 30 جويلية (التاسع من ذي الحجة)، ما يعني أن الحج سينطلق في اليوم السابق أي الأربعاء 29 جويلية (الثامن من ذي الحجة).

وكانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم السماح لنحو ألف شخص فقط بأداء الحج هذا العام، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علماً أن 2.5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019. لكن وسائل إعلام محلية ذكرت، أن الأعداد قد ترتفع لتصل إلى نحو عشرة آلاف.

وقالت وزارة الحج والعمرة، أن نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70 في المائة من إجمالي حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30 في المائة فقط.

وستكون الأولوية بين المقيمين الأجانب “لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة”.

أما السعوديون، فسيقتصرون على “الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا”.

وسجلت السعودية أكثر من 255 ألف إصابة بالفيروس بينها 2557 وفاة، وهو المعدل الأعلى في الخليج.