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السعودية تعلن انضمامها رسميا إلى مجموعة بريكس

الشروق أونلاين
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السعودية تعلن انضمامها رسميا إلى مجموعة بريكس
ح.م
من قمة بريكس الأخيرة في جنوب إفريقيا

أكد التلفزيون السعودي يوم الثلاثاء، التحاق المملكة بصفة رسمية بمجموعة بريكس، بناء على الدعوة التي تلقتها في قمة أوت الماضي.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية:”رسميا بدأت عضوية المملكة بشكل كامل في مجموعة بريكس، التي تضمّ روسيا والصين ودول أخرى. مما يعزّز مكانتها الدولية”.

كما أعلنت إثيوبيا يوم الإثنين في بيان، عن ترسيم انضمامها إلى مجموعة بريكس، تلبية لدعوة قمة المجموعة شهر أوت الماضي في جنوب إفريقيا.

وجاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الإثيوبية:”لقد رحّبنا بدعوة بلادنا لتكون جزء من المجموعة المهمّة”. مضيفا:”نحن مستعدّون للعب دور بناء في نشر السلام والتنمية كعضو جديد في بريكس”.

بالمقابل، قرر الرئيس الأرجنتيني المنتخب شهر نوفمبر الماضي خافيير مايلي، التراجع عن الانضمام إلى المجموعة. بعد أن كانت بيونس أيرس بين المدعوين للالتحاق بها.

ووجّهت قمة بريكس في جوهانسبورغ شهر أوت الماضي، دعوات للانضمام للمجموعة بداية من العام الجاري، إلى كل من مصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات والأرجنتين.

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