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العالم

السعودية تعلن شروطها لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل

الشروق أونلاين
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السعودية تعلن شروطها لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل

أعلنت المملكة العربية السعودية عن شروطها لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، مؤكدة أن تنفيذ تل أبيب مبادرة السلام العربية المطروحة عام 2002 سيمهد الطريق لذلك.

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، في حوار لصحيفة “عرب نيوز”، إن “آخر موقف سعودي رسمي هو أننا على استعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بمجرد أن تنفذ بنود مبادرة السلام السعودية (المبادرة العربية للسلام) التي تم طرحها عام 2002″.

وأوضح أن المبادرة “تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير”.

وأضاف المعلمي: “بمجرد حدوث ذلك فإنه ليست السعودية وحدها ولكن العالم الإسلامي بكامله، والأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي سيتبعوننا في ذلك، أي في الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها”.

وتنص المبادرة التي تحدث عنها المندوب السعودي على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.

وشدد المعلمي على أن “الوقت لا يُغير الصواب أو الخطأ”؛ فـ”الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خطأ مهما طال أمده”.

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التعليقات
13
  • Aymen ataallah

    اذا نستنتج ان السعودية تعترف بان اسرائيل دولة ولكن نحن الجزائريون نعتبرهم مجموعة من الاشرار واليهود يريدونا تعاون مع شياطين لكي يسلبو حقوق المسلمون
    تحيا فلسطين تحيا غزة الله يلعن كل من ايد التطبيع من العرب والكفار

    -2
  • benchikh

    الى محمد 10
    لا تستطيع اقناع نفسك بهذه الطريقة السهلة السعودية لم تكن يوم من الايام دولة ضعيفة بل اعطاه الله السيادة على الموارد الحية التي اقتصاده (المستعمر)مرتكز عليها (سبحانك اللهم) فما كان موقفها التخاذل الخوف من الضعيف لا من خالق هذا الكون الذي ليس له نهاية .فالنتعلم ان نقول "لا "

    -3
  • شخص

    السؤال الجوهري هو : ما هي الفائدة من التطبيع مع الصهاينة ؟ ما عدا إرضاء أمريكا طبعاً

    1
  • محمد

    لا يسمى تطبيع أيها الاعلام... ضعوا المعاني مكانها ..قرأنا التاريخ منذ خلق الله آدم الى يوم الناس هذا... وهناك دائما حروب وهدنة بين المتقاتلين ... فهل اجراء هدنة مع خصم لا نقدر عليه ماديا ولا عقائديا تطبيع... بل هذا في صالحنا لأنهم هم الأقوى وهذا من فضلهم علينا لأننا جبناء و ضعفاء ولا نقدر حتى على اطعام انفسنا أو صنع السلاح الا ما يصدروه هم لنا...فبالله عليكم كيف تقالونهم.. والله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل... فمذا أعددنا لهم جيل مخنث ونساء كاسيات عاريات ومساجد فارغة وجامعات تعيش قصص الحب والعشق بدل الفهم والعلم

    2
  • توهامي كتاب

    قيام الدولة الفلسطينية من عدمه تخص الا الشعب الفلسطيني و قيادته، فلا تخلق الحجج ان أردت التطبيع من أجل العيش فطبع و لا تختلق الأعذار كالامارات التي قلت طبعت من أجل وقف زحف المستوطنات فأصبحت هي ممولتها .... أي نظام فاسد في العالم اذا أراد زيادة في حكمه يلجأ للتطبيع لأن الكيان الصهيوني أصبح بالنسبة اليهم كقارورة الأكسجين و حاوية السيروم لأنها أنظمة تحتضر ليس لها مصداقية مع شعوبها ...

    -2
  • tadaz tabraz

    هذه شروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل .. وبما أن السعودية لا تطبع الا بشروط فلماذا رحبتم بالتطبيع الاماراتي والبحريني والسوداني مع اسرائيل وبدون شروط تذكر ؟ ولماذا فتحتم أجوائكم للطيران الاسرائيلي في طريقه الى البحرين والى الامارات ؟ ولماذا أعلن ترامب أن السعودية واحدة من الدول العربية الخمسة التي سوف تلتحق بقافلة التطبيع فالرجل لا يتحدث في فراغ وخاصة وهو من يتحكم في لوحة القيادة وخاصة بعد ما عرف بصفقة القرن طبعا بالنسبة للدولة العبرية وصفعة القرن بالنسبة للعرب

    0
  • بنت الداخلة المحتلة

    خونة من زمان انتهى الكلام

    1
  • tadaz tabraz

    هذه شروط السعودية للتطبيع مع “إسرائيل” .. وبما أن السعودية لا تطبع الا بشروط فلماذا رحبتم بالتطبيع الاماراتي والبحريني والسودان مع اسرائيل ؟ ولماذا فتحتم أجوائكم للطيرن الاسرائيلي في طريقه الى البحرين والى الامارات ؟ ولماذا أعلن ترامب أن السعودية واحدة من الدول العربية الخمسة التي سوف تلتحق بقافلة التطبيع فالرجل لا يتحدث في فراغ وخاصة وهو من يتحكم في لوحة القيادة وخاصة بعد ما عرف بصفقة القرن طبعا بالنسبة للدولة العبرية وصفعة القرن بالنسبة للعرب

    1
  • كمال

    سبحان مغير الاحوال الان اصبح السعوديون يتشرطون على اسرائيل و يتوددون للاتراك كل هذا لان ترامب خسر الانتخابات

    1
  • محمد قذيفه

    السعوديه زعيمة المسلمين في الشق الديني : تلعب وتنط على الحبال ، بعد أن طبع أتباعها ،تأتي لتقول أن هناك شروط ، وأين نتائج مبادرتكم التي كبلت الفلسطنيين وبقيتم متمسكين بها رغم رفض الصهاينة لها ،انكم بمالكم تستطيعون أن تشتروا في بشر هذا الزمن ، لكن أين تذهبون من الله إن كنتم به مؤمنين

    1
  • ديار الغربة

    العرب يهيؤون لتطبيع شامل مع الكيان الصهيوني
    23 دولة سوف تطبع مع المحتل عاجلا أو أجلا
    و لم يطبع سيحاصر إعلاميا و اقتصاديا و سياسيا
    و الأيام ستثبت ما قلته
    ذهبت هيبتكم يا عرب لقد كانوا يضربون المثل بكم في الرجولة و عدم الركوع...و لا حولة و لا قوة الا بالله العلي العظيم

    5
  • benchikh

    أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24)سورة محمد
    لا ارى الفرق بين الاعراب واليهود خوا خوا

    -1
  • منيره - قسنطينه

    لايهمنا كجزائريين ان تتطبع السعودية وغيرها ام لا علاقاتها مع اسرائيل مايهمنا هو بناء وطننا.

    2

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