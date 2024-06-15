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السعودية تعلن عن العدد الاجمالي لحجاج هذا العام

الشروق أونلاين
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السعودية تعلن عن العدد الاجمالي لحجاج هذا العام

أعلنت المملكة العربية السعودية، من خلال بيان صادر عن هيئة الإحصاء، عن تجاوز إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1.8 مليون حاج، منهم 1.6 مليون قدموا من الخارج.

وحسب بيان صادر عن  الهيأة،فإن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (958,137) حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (875,027) حاجة.

 وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت (22.3%)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت (63.3%)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (11.3%)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (3.2%).

 أما عن طرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، فقد وصل (1,546,345) حاجا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,251) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (4,714) حاجا.

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