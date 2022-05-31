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السعودية تعلن عن تعديل موعد دخول شهر ذي القعدة

محمد عبد المؤمن
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السعودية تعلن عن تعديل موعد دخول شهر ذي القعدة
أرشيف
تعبيرية

أعلنت المحكمة العليا في السعودية عن تعديل موعد دخول شهر ذي القعدة 1443ه. من الثلاثاء 31 ماي حسب تقويم أم القرى، إلى الأربعاء 1 جوان 2022 م.

ويسبق شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة. وهو آخر شهور السنة القمرية، وفيه وقفة عرفة وعيد الأضحى، في التاسع والعاشر من الشهر.

وحسب ما جاء في بيان للهيئة الرسمية في السعودية، فإنّ “يوم الثلاثاء الموافق لـ31 ماي 2022 م، سيكون مكمّلا لشهر شوال”.

وبناء على ذلك، سيدخل شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الموافق لـ1 جوان 2022 م. وهذا بعد عدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الإثنين 30 ماي.

وكان تقويم أم القرى، وهو رزنامة رسمية تعتمد عليها المملكة في تحديد تواريخ الأشهر القمرية، إلى جانب الرؤية الشرعية للأهلّة، قد حدّد غرّة شهر ذي القعدة بيوم الثلاثاء الموافق لـ 31 ماي 2022 م.

لكن المحكمة العليا أعلنت في وقت لاحق، عن اعتماد “ما وردها من المحاكم عن عدم ثبوت رؤية الهلال“.

جمعية فلكية تكشف عن توقعاتها لموعد عيد الأضحى 2022

وفي 25 ماي 2022، كشفت جمعية فلكية في الإمارات، عن توقعاتها لمواعيد حلول شهر ذي الحجة. وبالتالي وقفة عرفة في البقاع المقدسة، وعيد الأضحى المبارك.

ورجّحت حسابات فلكية لجمعية الإمارات للفلك، أن يحلّ شهر ذي الحجة من العام الهجري 1443، يوم الخميس الموافق لـ 30 جوان 2022م.

وبناء على ذلك، ستكون وقفة عرفة (9 ذي الحجة)، وهي ركن من أركان فريضة الحجّ، يوم الجمعة الموافق لـ8 جويلية 2022م.

في حين يحلّ أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق لـ10 ذي الحجة،  يوم السبت 9 جويلية 2022م.

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