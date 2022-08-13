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السعودية تعلن عن قرارات جديدة حول العمرة

الشروق أونلاين
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السعودية تعلن عن قرارات جديدة حول العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن سماحها لجميع التأشيرات ‏وكل القادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، أن يؤدوا فريضة العمرة.‏

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الجمعة، أنه “يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا ودول الشنغن، أن يؤدوا نسك العمرة بكل يسر وسهولة، بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة”.

كما أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيانها أنه “يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية أن يؤدوا فريضة العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق “اعتمرنا”، وذلك أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات”.

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