-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

السعودية تعلن عن قرار برفع إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا

الشروق أونلاين
  • 1536
  • 0
السعودية تعلن عن قرار برفع إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
أرشيف
منشأة نفطية في السعودية

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم السبت، عن قرار المملكة بزيادة إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا.

وكان إنتاج السعودية من النفط، مستقرّا إلى غاية شهر جوان الماضي، عند مستوى 10.585 مليون برميل يوميا، بموجب الاتفاق بين منتجي أوبك والمنتجين من خارج المنظمة (أوبك +).

وجاء هذا القرار السعودي بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض، للمشاركة في “قمة جدّة للأمن والتنمية”، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.

السعودية تحذّر العالم: إمدادات النفط “في خطر” بسبب هجمات الحوثيين

في 21 مارس 2022، قالت الخارجية السعودية إنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية. في ظلّ الهجمات التي تتعرض لها منشآتها من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السعودية عن مصدر مسؤول في الوزارة. تؤكد المملكة “أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار. التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة”.

وحذّر المسؤول السعودي مما يترتّب عن الهجمات التي تتعرّض لها المنشآت النفطية في السعودية من “آثارٍ وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير”.

“وسوف يُفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. الأمر الذي يهدّد بلا شك، أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية”، يضيف ذات المصدر.

مقالات ذات صلة
رئيس سريلانكا الهارب يصل إلى سنغافورة.. فهل سيقيم في السعودية؟

رئيس سريلانكا الهارب يصل إلى سنغافورة.. فهل سيقيم في السعودية؟

تطبيع: رئيس أركان جيش الاحتلال يزور دولة عربية للمرة الأولى

تطبيع: رئيس أركان جيش الاحتلال يزور دولة عربية للمرة الأولى

الولايات المتحدة تمدّد تأشيرة مواطني دولة عربية إلى 10 سنوات

الولايات المتحدة تمدّد تأشيرة مواطني دولة عربية إلى 10 سنوات

منشورات حول دور هيلاري كلينتون في مقتل رئيس الوزراء الياباني تحدث جدلا

منشورات حول دور هيلاري كلينتون في مقتل رئيس الوزراء الياباني تحدث جدلا

تسجيل أول إصابة بمتحوّر كورونا “الأكثر عدوى” في كوريا الجنوبية

تسجيل أول إصابة بمتحوّر كورونا “الأكثر عدوى” في كوريا الجنوبية

السعودية ترفع الحظر عن تحليق الطيران الاسرائيلي في أجوائها

السعودية ترفع الحظر عن تحليق الطيران الاسرائيلي في أجوائها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد