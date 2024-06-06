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السعودية تعلن موعد حلول عيد الأضحى المبارك
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السعودية تعلن موعد حلول عيد الأضحى المبارك

الشروق أونلاين
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السعودية تعلن موعد حلول عيد الأضحى المبارك
ح.م
رصد هلال ذي الحجة في السعودية

أعلنت المحكمة العليا في السعودية مساء الخميس، أن غدا الجمعة هو غرّة شهر ذي الحجة. ليكون يوم الوقوف بعرفة يوم السبت 15 جوان، وعيد الأضحى يوم الأحد 16 جوان.

وقالت المحكمة في بيان أصدرته اليوم إن قرارها جاء بناء على ما أورده “الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة”.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد تناقلت أنباء عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس، في مرصدي تمير وسدير. في حين تمّ رصده من طرف مترائين بمرصد الحريق.

ودعت المحكمة العليا السعودية يوم الأربعاء، إلى تحرّي هلال شهر ذي الحجة في جميع أنحاء المملكة، مساء الخميس الموافق لـ6 جوان 2024 م.

وطالبت المحكمة كل من يرى الهلال بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها. أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وكانت حسابات فلكية لمعهد البحوث الفلكية في مصر، قد رجّحت حلول شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 جوان. لتكون وقفة عرفة يوم السبت 15 جوان، ويكون عيد الأضحى يوم 16 من الشهر ذاته.

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