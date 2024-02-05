السعودية تعلن نجاحها في تجميع أول طائرة عسكرية نفاثة

أعلنت السعودية يوم الإثنين، عن نجاحها في تجميع أول طائرة عسكرية نفاثة وتصنيع بعض أجزائها داخل المملكة.

ويتعلق الأمر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، بطائرة نفاثة من طراز هوك تي 165. التي تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها “بأياد سعودية بشكل كامل”.

وأشارت الوكالة إلى “مشاركة 25 شركة محلية في تصنيع أكثر من 3114 قطعة داخل وخارج الطائرة. في إنجاز يعدّ الأول من نوعه للسعودية”.

ودُشنّت الطائرة العسكرية السعودية في حفل خاص، أقيم خلال فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي تحتضنه الرياض. بحضور وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويمثل الجزائر في معرض الدفاع العالمي، بين 4 و8 فيفري الجاري، الفريق أول السعيد شنڨريحة. ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.