-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

السعودية تعيّن أول سفير لها في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات

الشروق أونلاين
  • 99
  • 0
السعودية تعيّن أول سفير لها في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات
أرشيف
السعودية

عيّنت السعودية فيصل المجفل سفيرا جديدا لها في سوريا، لأول مرة منذ إغلاق سفارتها في دمشق عام 2012، على خلفية الأزمة السياسية والأمنية في البلاد.

وأعادت السعودية فتح سفارتها في سوريا هذا العام، فيما فتحت سوريا سفارتها في الرياض العام الماضي. بعد 12 سنة من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي نوفمبر 2023، شارك الرئيس السوري بشار الأسد في قمة جامعة الدول العربية التي احتضنتها السعودية. بعد غياب سوريا عن مقعدها في الجامعة منذ قمة 2010 في ليبيا.

وكانت الجامعة العربية قد أعلنت في ماي من نفس السنة، إنهاء تجميد مقعد دمشق، مع السعي إلى التوصّل لحلّ سلمي للأزمة السورية.

مقالات ذات صلة
وزيرة الدفاع الإسبانية: ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية حقيقية

وزيرة الدفاع الإسبانية: ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية حقيقية

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يُدفن في مسقط رأسه  

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يُدفن في مسقط رأسه  

الرئيس الكولومبي السابق أمام القضاء بتهمة الرشوة والتلاعب بالشهود

الرئيس الكولومبي السابق أمام القضاء بتهمة الرشوة والتلاعب بالشهود

عمار بن جامع يرافع أمام مجلس الأمن من أجل إفريقيا

عمار بن جامع يرافع أمام مجلس الأمن من أجل إفريقيا

“شعبنا ومقاومتنا لن تتوقف حتى كنس الاحتلال من أرضنا”

“شعبنا ومقاومتنا لن تتوقف حتى كنس الاحتلال من أرضنا”

إيطاليا تعلن استئناف تمويل وكالة الأونروا

إيطاليا تعلن استئناف تمويل وكالة الأونروا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد